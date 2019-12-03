Реклама ИГИЛ с котятами обошлась США в полмиллиарда долларов, заявил эксперт

Москва, 3 декабря. США выделили около полумиллиарда долларов на пропаганду террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В рекламе использовались проверенные методики с котятами, заявил политолог Андрей Кошкин.

Во время президентства Барака Обамы из американской казны было выделено 500 млн долларов на подготовку так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии. «Оппозиционеры» должны были воевать против законного президента Сирии Башара Асада, на деле же «умеренная оппозиция» являлась частью ИГИЛ1, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

«В бою оказалось лишь пять-шесть человек. Толком никто не может сказать, как так получилось, но Соединенные Штаты тратили на одного подготовленного умеренного боевика 100 миллионов долларов. Весьма роскошная подготовка», — отметил Кошкин.

Эксперт напомнил, что аналитики Международного института стратегических исследований со штаб-квартирой в Лондоне в докладе «Медиа-стратегия ИГИЛ. Выживание: глобальная политика и стратегия» приводили примеры пропаганды ИГИЛ с использованием проверенной и действенной методики ― реклама с котятами. В материалах боевики ухаживали за котятами, а также появлялись в «рекламе» террористической организации с шоколадными батончиками. Кроме того, на опубликованных террористами фотографиях зачастую фигурировали белые кроссовки Jourdan от Adidas.

Кошкин добавил, что программа пропаганды «умеренной оппозиции» в Сирии была недолгой. Политолог не исключил, что на смену ей пришла новая медиастратегия.

«Связь спецслужб, соответствующих структур с террористическими группировками весьма явно просматривается», ― подытожил эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством». ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев.

В первой части проекта ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. При этом заказчиком материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.