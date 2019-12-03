Путин заявил, что ВМФ России модернизирован на 68%

Сочи, 3 декабря. Военно-морской флот России оснащен современными образцами вооружения на 68%. Такие данные во вторник озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании, посвященном развитию ВМФ.

«Мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским, высокоэффективным», — отметил он.

По словам главы государства, в 2019 году флот получит более 480 единиц вооружения и техники в рамках исполнения Гособоронзаказа. В частности, речь идет о двух новых подводных лодках, 23 кораблях и суднах обеспечения, трех воздушных суднах, четырех береговых ракетных комплексах, а также 400 единиц ракетного и торпедного вооружения.

Напомним, что накануне президент поставил задачу в ближайшие несколько лет нарастить боевые возможности ВМФ РФ. Он подчеркнул, что российские военно-морские силы должны быть высокотехнологичными, современными и сбалансированными по своему составу.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что до конца года в состав ВМФ войдут несколько новых кораблей, среди которых фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Также планируется пополнение Тихоокеанского флота подводной лодкой «Волхов».