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Путин заявил, что ВМФ России модернизирован на 68%

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Путин заявил, что ВМФ России модернизирован на 68%

Сочи, 3 декабря. Военно-морской флот России оснащен современными образцами вооружения на 68%. Такие данные во вторник озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании, посвященном развитию ВМФ.

«Мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским, высокоэффективным», — отметил он.

По словам главы государства, в 2019 году флот получит более 480 единиц вооружения и техники в рамках исполнения Гособоронзаказа. В частности, речь идет о двух новых подводных лодках, 23 кораблях и суднах обеспечения, трех воздушных суднах, четырех береговых ракетных комплексах, а также 400 единиц ракетного и торпедного вооружения.

Напомним, что накануне президент поставил задачу в ближайшие несколько лет нарастить боевые возможности ВМФ РФ. Он подчеркнул, что российские военно-морские силы должны быть высокотехнологичными, современными и сбалансированными по своему составу.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что до конца года в состав ВМФ войдут несколько новых кораблей, среди которых фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Также планируется пополнение Тихоокеанского флота подводной лодкой «Волхов».

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