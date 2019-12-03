Тобрук нашёл союзника в борьбе с террористами ПНС Ливии и Эрдоганом

Законные власти Ливии объединяются с правительством Греции, чтобы противостоять вмешательству в морские границы Средиземного моря Турции и террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Такое решение накануне вынесли власти Тобрука и греческого МИДа. По мнению эксперта, объединение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с триполитанским «правительством» может обернуться крахом.

Антитеррористический союз

Накануне глава Ливийской академии перспективных исследований Ареф аль-Найед встретился с делегацией МИДа Греции во главе с послом Диониссом Цвайсом. Главной темой встречи стало недавнее подписание меморандума о взаимопонимании между Турцией и ПНС Ливии по морским зонам. На это сразу отреагировали власти Египта, Греции и Кипра. Они объявили, что документ не имеет юридической силы, потому что нарушает права третьих стран.

В итоге встречи обе стороны договорились координировать свои усилия, чтобы не допустить экспансию ПНС Ливии и Турции в Средиземное море. Об этом сообщает libyaschannel.

Борьба против себя

По мнению главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, ставка Эрдогана на ПНС может сыграть не в его пользу. Это приводит к объединению тобрукских властей с другими государствами, которые так же не желают турецкого вмешательства. Вместе с тем так называемое ПНС Ливии даже с поддержкой Турции находится не в лучшем положении.

"Для ПНС — это вопрос политического выживания. Ведь понятно, что без турецких поставок им было бы тяжело удерживать Триполи. Плюс наращивание военного присутствия в стране. Ведь если ПНС продержится, то Анкара получит преференции, связанные с возможностью установить военную базу на территории Ливии, получить воздушное пространство, либо заключить нефтяные контракты. На это рассечёт. Однако ситуация такая, что все эти вложения имеют малые гарантии, ведь коалиция Ливийской Национальной Армии Халифы Хафтара сильнее, чем ПНС", - сообщил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей специалист.

Отметим, что Турция оказывает поддерживаемым ПНС Ливии террористам помощь как в виде поставок вооружения и техники, так и в виде направляемых инструкторов и боевиков, свободно проходящих через турецкую границу. Ранее ФАН уже писал, как власти триполитанского «правительства» связаны с ИГИЛ1, «Аль-Каидой»1 и «Джахбат ан-Нусрой» (запрещены в РФ).

По словам военного эксперта, Турция такими поставками для террористов продолжает увеличивать свои политические интересы. В частности, теперь она двигает свою экспансию на Грецию, с которой у неё старая вражда после вторжения турков на остров Кипр в 1960-м году.

"Поскольку в оспариваемых турками территориальных водах полагается наличие ещё не разведанных минеральных ресурсов, эта территория обещает им выгоду. То есть Турция предпринимает сиюминутные решения, чтобы застолбить свою претензию на эти места, которые ей выгодны. В данной ситуации они совпадают со стороной ПНС Ливии, которая пытается получить своё влияние в стране путём турецкой поддержки", - объяснил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.