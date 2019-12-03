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Путин назвал подготовку управленческих кадров в массовом спорте важной задачей РФ

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Путин назвал подготовку управленческих кадров в массовом спорте важной задачей РФ

Сочи, 3 декабря. Подготовка управленческих кадров для развития массового спорта является одной из важнейших задач страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время торжественного заседания, приуроченного к 10-летию Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ).

Российский лидер обратил внимание на то, что для России десятилетие РМОУ — важная дата. Глава государства поздравил педагогов и студентов с праздником, а также указал на то, что университет воплощает в жизнь «благородную миссию», которая призвана консолидировать спортсменов, научных сотрудников, представителей государства, гражданского общества и бизнес-кругов из разных стран.

По словам президента, образовательное учреждение отлично справляется с подготовкой управленческих кадров для развития массового спорта, который нужно развивать для достижения национальных целей, повышения продолжительности жизни и ее качества.

«У нас кардинальное изменение ситуации в отношении физической культуры, но нам есть куда двигаться», — добавил Путин.

Российский лидер отметил, что для достижения этих целей нужны грамотные и профессиональные руководители, которые могли бы наладить работу по развитию массового спорта в стране, в масштабах мегаполисов и небольших населенных пунктов.

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