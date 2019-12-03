В Кремле ориентируются на то, что приказ сбить Су-24 в Сирии отдавал не Эрдоган

Москва, 3 декабря. Команду сбить бомбардировщик ВКС РФ Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Такой позиции придерживается Кремль, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — подчеркнул он.

Напомним, российский Су-24 принимал участие в антитеррористической операции в Сирии. 24 ноября 2015 года бомбардировщик сбили турецкие ВВС. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Пешков был расстрелян с земли боевиками, Мурахтин смог спастись. После этого Москва ввела санкции против Турции. В июне 2016 года Эрдоган извинился за уничтожение Су-24, после чего ограничения стали постепенно снимать.

Накануне «Независимая газета» со ссылкой на экспертов стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network сообщила о том, что приказ сбить российский Су-24 отдавал лично Эрдоган. В распоряжении этой организации, как писало данное издание, оказались некие якобы подтверждающие это документы с закрытых брифингов в НАТО.