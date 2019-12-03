Украина объявила отпущенного Цемаха в розыск

Киев, 3 декабря. Служба безопасности Украины во вторник объявила в розыск бывшего командира подразделения ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. На сайте МВД Украины Цемах отмечен как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». При этом указано, что мужчина «исчез» 23 сентября.

Отметим, что Украина считает бывшего военнослужащего ДНР свидетелем по делу о крушении самолета Boeing-777, который разбился на территории Донбасса в 2014 году. В сентябре Киев передал Цемаха Москве в рамках большого обмена удерживаемыми лицами.

Генеральная прокуратура Нидерландов выдала России запрос на арест и экстрадицию Цемаха, однако тот к тому моменту уже успел вернуться в ДНР. Сам же мужчина, комментируя свой арест на Украине, заявил, что украинские спецслужбы похитили его, а следователи оказывали давление.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.