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Российские книжные магазины смогут сократить расходы на аренду 

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Российские книжные магазины смогут сократить расходы на аренду 

Москва, 4 декабря. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке книготорговли. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, какие возможности дает законопроект книжным магазинам и культурным заведениям.

«Организации культуры получат право сдавать в аренду по льготной ставке часть своих помещений для магазинов, которые торгуют книгами и проводят литературно-просветительские мероприятия, — констатировал он. — При этом субаренда или продажа иной продукции будет запрещена».

Российские книжные магазины смогут сократить расходы на аренду 

По словам Володина, правильная реализация инициативы будет способствовать развитию чтения книг. Книжные магазины смогут сократить расходы и расширить целевую аудиторию.

«Музеи, театры, концертные залы посещают люди, заинтересованные в покупке интересных книг, а также в широком выборе изданий. Это особенно актуально для небольших городов, где у книжных магазинов нет ресурсов, чтобы арендовать отдельное помещение. Или там, где, например, музей или кинотеатр становится единственным центром досуга», — подытожил парламентарий.

Во вторник в Москве представили третье издание энциклопедии русского языка под редакцией академика Александра Молдована.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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