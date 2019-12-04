Российские книжные магазины смогут сократить расходы на аренду 

Москва, 4 декабря. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке книготорговли. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, какие возможности дает законопроект книжным магазинам и культурным заведениям.

«Организации культуры получат право сдавать в аренду по льготной ставке часть своих помещений для магазинов, которые торгуют книгами и проводят литературно-просветительские мероприятия, — констатировал он. — При этом субаренда или продажа иной продукции будет запрещена».

По словам Володина, правильная реализация инициативы будет способствовать развитию чтения книг. Книжные магазины смогут сократить расходы и расширить целевую аудиторию.

«Музеи, театры, концертные залы посещают люди, заинтересованные в покупке интересных книг, а также в широком выборе изданий. Это особенно актуально для небольших городов, где у книжных магазинов нет ресурсов, чтобы арендовать отдельное помещение. Или там, где, например, музей или кинотеатр становится единственным центром досуга», — подытожил парламентарий.

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