Украина обречена на поражение в транзитной войне с «Газпромом»

Газовые переговоры России и Украины зашли в глухой тупик. До окончания контракта 2009 года остается меньше месяца, однако заявления сторон и близко не напоминают консенсус. Реальные же переговоры о транзите российского «голубого топлива» в Европу даже не стартовали.

В таком сценарии очередная «газовая война» Москвы и Киева, с блокировкой транзита через Украину, становится практически неизбежной.

Так, в интервью DW исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уже заявил, что украинский транзитный оператор начиная с 1 января 2020 года не пропустит российский газ в Европу, а начнет его закачку в украинские подземные хранилища как «бесхозного газа неопределенного собственника».

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался, почему уже в среднесрочной перспективе Киеву не стоит рассчитывать на победу.

Транзит через Украину: дорого и непредсказуемо

Подобным заявлением «Нафтогаз» ставит «Газпрому» неприятную «вилку». Украинская сторона на днях устами того же Витренко заявила, что готова обсуждать с визави отказ от направленного в арбитраж нового иска на 12 млрд долларов США, но при условии обсуждения компенсаций с российской стороны. Под компенсациями, скорее всего, «Нафтогаз» подразумевает поставку «Газпромом» бесплатных объемов газа, эквивалентных сумме украинской претензии.

Кроме того, в «Нафтогазе» неоднократно заявляли, что не собираются отказываться и от предыдущей претензии на 2,6 млрд долл., по которой Киев уже получил решение арбитража в Стокгольме.

Еще одним серьезным требованием со стороны Украины выглядит ее намерение заставить «Газпром» подписать кабальный договор по будущим транзитным поставкам газа через «незалежную». «Нафтогаз» настаивает на том, чтобы Россия обязалась транспортировать по украинскому маршруту от 60 до 90 млрд кубометров газа в год. Киев выставил якобы «привлекательный» гибкий тариф: 3,21 доллара США за прокачку 1000 кубов на 100 км при прокачке не менее 60 млрд кубов в год и 2,56 доллара США — при прокачке не менее 90 млрд кубов в год.

Нужно понимать, что такого рода «хотелки» украинской стороны — это издевательство над здравым смыслом. «Газпром» в нынешнем году, используя старый контракт, действующий с 2009 года, платил по 2,61 доллара США за транспортировку 1000 кубометров газа на каждые 100 км пути.

При этом желаемый «Нафтогазом» объем 90 млрд кубов в год, при котором Украина готова предоставить «скидку», Россия выбирала за последнее время лишь однажды, в 2017 году. Тогда «Газпром» прокачал через «незалежную» рекордные 93,5 млрд кубометров, тогда как в 2016 и 2018 годах транзит составил лишь 86,8 и 82,5 млрд, соответственно.

Поэтому объективно для «Газпрома» новое требование Киева означает повышение транзитного тарифа сразу на 23% — ведь выбрать оговоренные «Нафтогазом» 90 млрд кубов в год российская сторона вряд ли сможет при минимально адекватном учете рыночной ситуации.

Важно упомянуть, что именно несоответствие фактических транзитных объемов заявленным в контракте и стало для арбитража в Стокгольме предлогом для введения штрафных санкций против «Газпрома». Тогда как в случае «Нафтогаза» арбитраж «вошел в положение» компании, принял ее аргументы о тяжелом экономическом кризисе на Украине, после чего снизил требуемые закупки газа по принципу «бери или плати» практически в 10 раз.

Понятно, что во второй раз «наступать на украинские грабли» у «Газпрома» желания нет — фиксировать какие-либо объемы в контракте он явно не намерен.

Стоит учесть и то, что требование Украины об обязательном транзите не менее 90 млрд кубов газа в год делает бесцельными вложения «Газпрома» в обходные трубопроводы. Многомиллиардные затраты в альтернативные маршруты в таком случае будут связаны с полупустыми трубами, а качать по новому контракту надо будет практически эксклюзивно через Украину.

Наконец, транзитный тариф украинской стороны безбожно завышен, хотя Витренко и другие функционеры «Нафтогаза» часто любят повторять, что их компания считает в тариф «только затраты, да и то не все». Например, транзитный тариф на белорусском участке такого же магистрального газопровода Ямал—Европа, который строил «Газпром» до приобретения «Белтрансгаза» в конце 2011 года, составлял лишь 0,4 доллара США за транспортировку 1000 кубометров на 100 км.

Если же белорусский пример недостаточно точен: мол, «Газпром» сознательно использовал внутренние трансфертные цены, то в качестве примера можно взять газопровод OPAL, являющийся продолжением «Северного потока — 1». Эта труба построена отдельным юридическим лицом, совместным предприятием «Газпрома» и немецкого оператора Wintershall, но для него установлен похожий тариф — 0,46 евро (0,51 доллара) за транспортировку 1000 кубов газа на 100 км.

Поэтому даже если учесть, что транзитный маршрут через Украину был и остается самым коротким и самым выгодным географически, то с учетом непомерных запросов «Нафтогаза» выходит, что «Газпром» использовал его вынужденно. И ровно до тех пор пока не ввел в эксплуатацию альтернативные ему маршруты — два «Северных потока» («СП-1» и «СП-2») и «Турецкий поток».

Альтернативы Украине

Таким образом, наиболее вероятным сценарием начала очередной «новогодней газовой войны» представляется блокировка украинского транзита. Капитуляция одной из сторон, будь то «Газпром» или «Нафтогаз», здесь вряд ли возможна, ведь судя по объективным параметрам, они действительно готовятся в первую очередь к войне, а уже потом — к возможным переговорам.

В частности, о подготовке к противостоянию свидетельствуют рекордные запасы газа в подземных хранилищах — как на Украине, которые созданы «Нафтогазом», так и в Европе, которые закачал «Газпром» и его партнеры.

Кроме того, российская компания явно хочет использовать для компенсации возможного провала в поставках вариант с сжиженным природным газом, для чего в Атлантику был переведен танкер-газовоз «Маршал Василевский». Это судно до настоящего времени выполняло функции плавучего регазификационного терминала в российском Калининграде. В случае же перебоев на украинском направлении «Василевский» может подстраховать выпавшие объемы транзита и успокоить европейских потребителей. Как говорится, «природный газ не пахнет» — что кстати верно и химически.

Конечно, украинская сторона и поддерживающие Киев силы в Евросоюзе, например Польша, надеются на то, что смогут заблокировать транзит через «СП-1», «СП-2» и «Турецкий поток», опираясь на положения Третьего энергопакета ЕС. Отчасти это так: в подобной же логике была недавно успешно ограничена на отметке 50% пропускная способность газопровода OPAL, который является продолжением «СП-1».

Однако применение Третьего энергопакета для нерыночного ограничения и даже «наказания» строптивого «Газпрома» — палка о двух концах. Дело в том, что правила этого антимонопольного, по сути, закона Евросоюза столь же успешно можно применять к газопроводам, которые строятся для создания конкуренции российскому газу.

Например, уже озвучено, что «Газпром» может потребовать предоставить ему 50% емкости Трансадриатического газопровода (ТАР) между Албанией и Италией, чтобы транспортировать в Европу газ, поступающий в обход Украины через «Турецкий поток». Еврокомиссия скрепя сердце была вынуждена подтвердить, что будет соблюдать в случае ТАР собственное законодательство — хотя изначальные ее планы состояли в том, чтобы полностью загрузить этот газопровод альтернативными российскому газу поставками с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

С той же проблемой может столкнуться и Польша, усиленно строящая газопровод Baltic Pipe, по которому она собиралась получать норвежский газ взамен российского. Конечно, «завернуть» в Baltic Pipe российский газ с «СП-1» или «СП-2» выглядит чистыми финансовыми потерями. Но надо понимать, что недавний демарш Варшавы в отношении ограничения мощности OPAL тоже не ставил перед собой никаких экономических выгод — поляки просто продавили политическое решение, бьющее по «Газпрому».

Так что симметричные действия России в отношении Baltic Pipe выглядят вполне обоснованными. Добиться ограничения, даже не качая газ, — и пусть ругают «русскую собаку на сене»...

Что интересно, магистральные газопроводы «Газпрома» в обход Украины не попадают под действие Третьего энергопакета, так как построены за пределами Евросоюза, как «Турецкий поток», или до вступления в силу ограничений, как «СП-1». Коллизия присутствует только для «СП-2», однако Германия надеется исключить данный газопровод из системы общеевропейских ограничений, используя лазейки в директивах Еврокомиссии.

Конечно, как показывает пример OPAL, можно ограничить «принимающую» структуру российских трубопроводов, но и тут у «Газпрома» и его партнеров есть адекватный ответ. Для такой юридической казуистики в конечном счете можно построить и дополнительный, наземный газопровод, который вместе с существующим будет работать на 50% мощности, закрывая 200% входящей мощности «потоков» по номиналу.

Стоимость такого трубопровода, исходя из практики OPAL, составит около 1 млрд евро — в десятки раз меньше, чем возможные потери от «золотого» и по-прежнему проблемного транзита через Украину. Хотя, как показывает практика, «холод не дядька» — Старый Свет сам отменяет ограничения на внутриевропейский транзит в момент острого газового кризиса.

В это играют вдвоем

Надо понимать, что ровно таким же образом, по положениям Третьего энергопакета, можно воздействовать и на саму Украину. Ведь Киев задекларировал, что новый транзитный оператор, который появится после расчленения (анбандлинга) «Нафтогаза», будет соответствовать нормам этого закона. Что позволит «Газпрому» вовсе не привязываться к каким-либо объемам, покупая транзитные мощности на конкретные периоды прокачки, будь-то года, месяцы или даже недели.

Да, строительство альтернативных маршрутов в обход Украины пока что не завершено: пуск «Турецкого потока» запланирован на 8 февраля, а «СП-2» должен быть полностью готов к середине 2020 года. Однако магистральные трубы — это только полдела: еще минимум полгода уйдет на постройку, соединение и отладку распределяющих газопроводов.

Поэтому скорее всего на каких-то компромиссных условиях транзитный договор с Украиной все же будет заключен. Но крайне маловероятно, что «Газпром» снова добровольно полезет в петлю с гарантированными объемами прокачки или десятилетним периодом действия контракта, на чем настаивает украинская сторона.

Наиболее вероятно, что контракт будет заключен на весьма короткий срок, 1–3 года, а прокачиваемые объемы не будут фиксироваться — даже в ущерб стоимости транзита. Возможно, каким-то образом будет урегулирован и текущий спор в Стокгольмском арбитраже, но вряд ли в тех астрономических суммах, которые нарисовал себе «Нафтогаз». Самым реальным вариантом видится поставка газа по льготным ценам в обмен на отказ от претензий — настоящих и будущих.

«Газпрому», пусть и с потерями, надо лишь перетерпеть самый сложный, 2020 год. За это время на Украине должно случиться болезненное осознание того, что транзит действительно будет остановлен в самом ближайшем будущем, а Киев проиграет войну с «Газпромом». После чего российский газ практически весь пойдет в обход замерзающей «незалежной».