Столтенберг оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Лондон, 3 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу прозвучавшего заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» североатлантического альянса.

Ранее с высказыванием французского лидера не согласился президент США Дональд Трамп.

«Я не согласен. Если посмотреть на НАТО — мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи», — отметил генсек альянса.

Столтенберг также заявил, что странам-членам НАТО удается договариваться друг с другом, несмотря на имеющиеся разногласия. По его мнению, не стоит публично сомневаться в миссии коллективной безопасности.

«Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО», — подчеркнул Столтенберг, сообщает ТАСС.

Напомним, Макрон заявил журналу The Economist, что внутри альянса утрачена координация, охарактеризовав это как «смерть мозга». Он отметил, что между США и другими членами НАТО отсутствует координация по стратегическим решениям.

Во вторник, 3 декабря, Трамп подверг критике высказывание Макрона. Он заявил, что французскому лидеру не стоит делать такие заявления на фоне затруднительной экономической ситуации в стране. По словам президента США, Франция нуждается в НАТО больше, чем другие ее члены, а слова Макрона оскорбительны для партнеров по альянсу.