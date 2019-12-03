Тунис стал главным местом вербовки и мобилизации для террористов ПНС Ливии

Присутствие членов ливийской группировки Правительства национального согласия (ПНС) в Тунисе усиливает террористическую угрозу в этой стране. Такое мнение высказали военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков и политолог Наталия Елисеева.

Тунис превращается в террористическое государство

В Тунисе задержаны двое граждан Ливии по подозрению в терроризме. Об этом сообщает Твиттер-аккаунт ливийского Libya Review.

Двое мужчин были задержаны в городе Сиди-Алуан на северо-востоке Туниса. Граждане Ливии в возрасте 17 и 35 лет подозреваются в принадлежности к террористической организации.

В Тунисе на сегодняшний день активно орудуют террористы, и существует реальная угроза для жизни туристов, в том числе из России.

Вербовка и мобилизация террористов

После инспирированной Западом революции 2011 года ливийские земли захватили террористы. В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама». В 2019 году началось освобождение Триполи, захваченного террористами ПНС Ливии.

«Одним из главных источников пополнения личного состава террористов стал соседний Тунис. Проблемы этой страны — следствие слабости и некомпетентности властей, причиной чему является «Арабская весна». Тунис после нее западной пропагандой преподносился как пример успешного изменения власти. Однако сейчас становится понятно, что цена, которую общество заплатило за смену режима, — это политический и экономический кризис, подъем радикализма, рост террористической активности. Тунис стал одним из главных мест вербовки и мобилизации для террористов, действующих и в Европе, и в Сирии, и в соседней Ливии», — пояснил Сергей Простаков.

При этом, уверен эксперт, главным местом притяжения боевиков остается режим Файеза Сарраджа, стоящего во главе ПНС. В рядах вооруженных отрядов ПНС уже сражаются переброшенные из Сирии террористы, имеющие большой опыт ведения боевых действий.

«А целью проникновения связанных с ПНС лиц в Тунис могла быть и вербовка потенциальных новобранцев, и организация их обучения, и дестабилизация соседней страны. Терроризм распространяется в и так неблагополучный Тунис из Триполи, и ПНС несет прямую ответственность за это», — заключил Сергей Простаков.

По словам Наталии Елисеевой, террористы ПНС Ливии решили расширить границы своего обитания. Несмотря на то, что двое уже были арестованы в Тунисе, неизвестно сколько еще их прибыло или прибудет в Тунис.

«Очередные искусственно вскормленные боевики едут в страну за финансированием, получением заданий, оружием. Но не факт, что после осуществления своих планов они не захотят поехать дальше. К слову, сам Тунис из-за превращения в точку финансирования и подготовки боевиков перестал быть безопасным для туристов. Двойной теракт, случившийся 27 июня, прямо это подтверждает», — добавила Наталия Елисеева.

По словам эксперта, местные спецслужбы не могут пока справиться с боевиками из-за прямых интересантов со стороны Запада. Елисеева выразила сожаление, что Тунис стал очередной разменной монетой в игре власть имущих.