Украинские неонацисты прибыли в Гонконг «подсобить китайскому Майдану»

Главарь украинского неонацистского формирования «Национальный корпус» (бывший батальон «Азов») Сергей Филимонов (известный среди националистов под кличкой «Сын Перуна») объявился в Гонконге на марше «Спасибо, Трамп!», а затем участвовал в беспорядках. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Помимо Филимонова, в акции были замечены еще как минимум трое националистов «Азова». Все они были в масках и головных уборах, маскирующих лица, однако их удалось идентифицировать по характерным татуировкам, обильно украшающим их тела. Кроме того, впоследствии националисты сами выложили свои фотографии из Гонконга в социальных сетях, сопроводив их подписями: «Fight for Freedom!», «Stand with Hong Kong!», «Подсобим китайскому Майдану!» и др. В комментариях своим соратникам неонацисты заявляли, что участвуют в беспорядках наравне с местной молодежью.

- Я хорошо знаю Филимонова еще по Киеву – когда я работал там под легендой болгарского радио, «Сын Перуна» и его штурмовики из «Азова» неоднократно угрожали мне расправой, подозревая во мне русского журналиста. Именно они впоследствии и сдали меня СБУ. Здесь, в Гонконге, в самом начале марша «Спасибо, Трамп!» на набережной Солсбери Гарден я в толпе увидел Филимонова и опознал его, он тоже меня узнал, потому что тут же отвернулся, едва я поднял камеру. Но когда я попытался добраться до них, чтобы задать очевидные вопросы под видеокамеру, они скрылись в толпе. Потом я искал их на вечерних улицах, когда там начались беспорядки, потому что в соцсетях украинские националисты уверяют, что «помогают китайским братьям делать Майдан». Думаю, китайские спецслужбы обязаны отреагировать на такое очевидное вмешательство в свои внутренние дела, - сообщил редакции корреспондент ФАН Игорь Петрашевич.

Напомним, в минувшее воскресенье несколько тысяч демонстрантов прошли по улице Нижней Альберт-роуд, чтобы поблагодарить президента Дональда Трампа за подписание т.н. «Гонконгских законов» - указов, предполагающих наказание чиновников Гонконга за воспрепятствование хулиганам и вандалам. Демонстранты держали в руках национальные флаги США и плакаты с хвалебными слоганами в адрес США и Трампа. Другие популярные слоганы у демонстрантов: «Санкции сейчас!», «Трамп, накажи полицию Гонконга!», «Победа в гонконгской гражданской войне или смерть!», «США, дайте Гонконгу оружие!».

На входе в Чатер-гарден активисты раздавали всем маленькие американские флажки, листовки и плакатики «Спасибо, Трамп!» и «Президент Трамп, сделаем вместе Гонконг великим снова!». Перед началом акции активисты в черных масках выстроились перед журналистами и развернули плакаты «Президент Трамп, пожалуйста, освободи Гонконг», «Президент Трамп и Си встретятся в Гонконге» на фоне огромного количества американских флагов.

Потом почтили память погибших минутой молчания, склонив головы. Затем последовала череда выступлений, в которых выступавшие рассказывали, как США и остальной западный мир поддерживает борьбу за демократию в Гонконге, какие флеш-мобы устраивают студенты по всему миру в поддержку героических борцов с коммунистическим Китаем, как важно не прекращать начатое дело.

Чуть в стороне от основной акции организатор акции инструктировала активистов в черных масках с бейджиками на груди о дальнейших планах и действиях. Участники акции рассказывали журналистам Reuters, как они счастливы, что Трамп подписал закон, принятый сенатом и палатой представителей «О правах человека и демократии в Гонконге». Немногочисленные полицейские, задачей которых было обеспечить безопасное шествие марша по городу, просто наблюдали за акцией с надземного перехода, чтобы своим видом не раздражать участников.

Через полтора часа речей и кричалок «Стой с Гонконгом!», «Свободу Гонконгу!» участники пошли маршем к Генеральному консульству США в Гонконге и Макао, которое находится на Гарден-роуд 26, чтобы передать письмо благодарности для Трампа. Однако, марш под огромным количеством американских флагов в результате не пустила к зданию американского консульства полиция. Демонстранты прошли ниже американского консульства, по Нижней Альберт-роуд, чтобы в конце концов символически вручить письмо благодарности кому-то артисту в маске Трампа.

Затем по традиции начались беспорядки, которые ФАН уже описывал в своих предыдущих репортажах. Заметим, что с каждым новым протестным актом инфраструктура в центре города, где проходит большинство демонстраций, приходит в упадок. Власти не успевают восстанавливать тротуары, светофоры, вестибюли станций метро, фасады зданий. До сих пор в Гонконге остаются закрытыми на ремонт несколько входов на станциях Цим Ша Цуй, Монг Кок, Вампоа, HKU, Сай Ван Хо и Тунг Чунг. Выведены из строя оборудование управления уличным движением, в центре города почти не осталось исправных светофоров. Городу причинен ущерб на десятки миллионов долларов, а Гонконгская биржа за полгода беспорядков потеряла миллиарды долларов.