В Минсвязи РФ прокомментировали расширение закона об иноагентах

Именно Россия, а не США и страны Запада, на сегодняшний день защищает демократические ценности. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявила директор департамента госполитики в области СМИ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Екатерина Ларина, комментируя расширение закона об иностранных агентах.

По мнению Лариной, эффективность закона покажет правоприменение.

«Безусловно, закон писался для того, чтобы быть эффективным, — отметила она. — Хочу обратить внимание на то, что все эти меры были исключительно ответом на крайне враждебные действия, которые мы видели в отношении наших СМИ за рубежом».

Собеседница ФАН полагает, что в данной сфере нет никакого первенства РФ.

«Это абсолютно реактивные меры, поскольку то, что мы видим в отношении СМИ РФ за рубежом, не имеет никакого отношения ни к свободе слова, ни к свободе массовой информации. Это полное попрание всех базовых ценностей, которые декларировались [Западом] на всех уровнях даже не десятилетиями, а столетиями, и которые мы сейчас, получается, защищаем больше, чем кто-либо другой», — убеждена она.

Напомним, что закон об иностранных агентах появился в России в 2012 году. Данная инициатива касалась деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа и занимающихся при этом политической деятельностью. Иноагенты обязаны регистрироваться в министерстве юстиции и указывать данный статус на своих ресурсах и в СМИ.

Появление закона вызвало резко негативную реакцию Государственного департамента США, что в свою очередь российская общественность оценила как знак того, что власти РФ все делают правильно.

Накануне, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об иноагентах, расширяющие его действие на физических лиц.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об административной ответственности для зарубежных СМИ-иноагентов. Депутаты утвердили штрафы за нарушение российского законодательства.