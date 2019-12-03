Смена власти в «Справедливой России» усилила конфликт Гудкова и Навального

Москва, 3 декабря. Раздор в оппозиционных кругах усиливается: лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, критикующий «Умное голосование» скандального блогера Алексея Навального, отказался поддерживать заменившего Михаила Тимонова на посту главы фракции «Справедливой России» в МГД Магомета Яндиева, некогда поддержанного «УГ».

Ранее стало известно, что Тимонов был отправлен в отставку, решение было принято на заседании «Справедливой России» 27 ноября. По словам Яндиева, экс-председатель фракции не выполнял возложенные на него функции, не советовался с коллегами и игнорировал заседания. Новый глава фракции уточнил, что смещение Тимонова с занимаемой им должности осуществлялось при участии депутата Александра Соловьева.

Гудков, увидев новость об уходе Тимонова с поста главы «СР», высказал в своем Telegram-канале возмущение по этому поводу. «Оппозиционер» утверждает, что Яндиев и Соловьев получили свои позиции в «Справедливой России» якобы «на безрыбье». Обоих политиков, ставших парламентариями благодаря Навальному, Гудков гневно назвал «нулями», а Тимонова — «единицей», причем «честной и принципиальной».

Возмущение Гудкова объясняется тем, что Яндиев позиционировался в «Умном голосовании» как оппозиционный кандидат, но неожиданно для многих сразу после выборов открестился от системы Навального и проголосовал за московский бюджет, вопреки позиции Тимонова.

Лидер «Партии перемен» неоднократно критиковал созданную Навальным систему, называя ее неэффективной. Он также отметил, что в «УГ» приходится выбирать «абы кого» — выбранные кандидаты могут перестать «противостоять позиции власти» и начать с ней сотрудничать. Сам автор проекта предпочитает игнорировать замечания своего коллеги, очевидно, понимая несовершенство своей идеи.

К слову, Гудков ранее уже предлагал альтернативу. Он выступил за создание списка, в котором главным критерием стало наличие в программе кандидатов пункта о поддержке заключенных. С такими же идеями выступал и сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский, финансировавший массовые беспорядки в Москве.

Бывший сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией», юрист Виталий Серуканов с иронией отметил, что провал Тимонова в «Справедливой России» по непонятным причинам заставил лидера «Партии перемен» «переобуться».

Журналистка Леся Рябцева отнеслась к новому лидеру «СР» скептично. Она допустила, что «изгнание» Тимонова из руководства фракции должно стать знаком для поддерживающих Навального членов КПРФ, которые уже вступили в конфликт с руководством фракции в Мосгордуме, действуя в ущерб партии.

Как пишет Nation News, реакция Гудкова на смену «власти» в «Справедливой России» показательна с точки зрения деятельности Навального.