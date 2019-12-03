Путину показали имитирующие спуск по трассе тренажеры в музее Олимпийских Игр

Москва, 3 декабря. Российскому президенту Владимиру Путину показали тренажеры, которые имитируют спуск по трассе, в интерактивном информационно-образовательном центре Olympic Virtual Athletic Land.

Напомним, сегодня глава российского государства посетил Российский международный олимпийский университет для паралимпийцев, которому в этом году исполнилось десять лет. Во время визита Путин пообщался с паралимпийцами. Также лидер РФ посетил музей Олимпийских Игр.

Ректор РМОУ Лев Белоусов сообщил Владимиру Путину, что концепция информационно-образовательного центра направлена на популяризацию спорта, который сочетает в себе высокие технологии в совокупности с интерактивным пространством. Также он продемонстрировал президенту книгу под названием «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени». Последняя представляет собой проекционный видеоряд фотографий по истории игр, начиная с древнейших времен и по настоящий день.

Белоусов обратил внимание российского президента на фигуру Зевса, который во время открытия рассказывал про организацию первых древних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в открытии Международного научного гуманитарного форума «От знания к действию». Он поприветствовал участников и отметил важную роль гуманитарной сферы в наращивании плодотворного международного сотрудничества.