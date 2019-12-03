Гонконг, 3 декабря. Десятки активистов в Гонконге собрались у здания генерального консульства США в центре города, протестуя против вмешательства Вашингтона во внутренние дела Китая.

Демонстранты растоптали американский флаг у генконсульства США в Китае. Отмечается, что собравшиеся растоптали американский флаг. По данным телеканала RTHK, они сожгли картонную фигуру, изображающую дьявола с головой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Как написали средства массовой информации, активисты держали в руках флаги Китая и пели патриотические песни.

Ранее Китай назвал США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге.

США и другие западные страны являются главными организаторами беспорядков в Гонконге. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, выступая перед журналистами.

«Во многом это связано с внешним вмешательством, в первую очередь, со стороны США и других западных стран. Потому мы считаем, что США — закулисный спонсор этих волнений», — отметил он.

Напомним, что в Гонконге с июня не утихают протесты против законопроекта об экстрадиции. Данный нормативный акт в случае принятия позволил бы местным властям выдавать находящихся в розыске людей тем территориям, с которыми Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции. Речь, в частности, идет о материковом Китае и Тайване.

Несмотря на то, что власти в конечном итоге отозвали законопроект, волнения продолжились. За все это время полиция задержала 4,5 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. человек были госпитализированы. Отметим, что среди пострадавших были и сотрудники полиции.