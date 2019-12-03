Анкара, 3 декабря. Армия Турции создала две новые базы на севере Сирии. Обе располагаются в предместье города Рас-аль-Айн (провинция Хасака). Об этом сообщает агентство Fars News.

Напомним, что 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира», целью которой была борьба с незаконными вооруженными формированиями курдов и боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые находились на севере Сирии.

Операция закончилась 22 октября, когда Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает проведение совместного российско-турецкого патрулирования в зоне вывода курдских боевиков. В ООН отметили, что принятые меры позволили значительно стабилизировать обстановку в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей провело большое расследование, в ходе которого выяснилось, что США сотрудничают с боевиками ИГ1 в Сирии, предоставляя им деньги, оружие и инструкторов в обмен на доступ к сирийской нефти. Кроме того, стало известно о связи беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.