Трамп официально признал, что США воруют сирийскую нефть

Лондон, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп официально признал, что Штаты воруют нефть в Сирии. Глава Белого дома заявил, что американцы взяли под контроль нефтяные месторождения в САР во время «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 и теперь могут делать с «черным золотом» все, что захотят.

По словам Трампа, террористы ИГ1 пытались сохранить контроль над нефтью в Сирии, а теперь ее полностью контролируют силы США.

«Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил Дональд Трамп по итогам встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне, передает ТАСС.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть собственного расследования о происходящем в Сирийской Арабской Республике. В материале были представлены показания свидетелей, которые доказывают, что США не боролись с терроризмом в Сирии, а участвовали в создании, поддержке и финансировании террористической организации. Кроме того, один из собеседников издания выразил уверенность, что в 2017 году в Заевфратье террористы ИГ «свои жизни на нефть поменяли: просто передали нефтяные поля курдам и американцам».

«ИГИЛ даже уходить с этих полей не потребовалось. Сидят там же, где сидели», — сказал Мухаммад Хусейн Ахмад, известный как «Охотник за ИГ».

В свою очередь, водитель нефтевоза, который занимался незаконной транспортировкой сирийской нефти в Ирак, рассказал журналистам, что перевозил «черное золото» с месторождения «Аль-Омар» в Заевфратье дважды в неделю. В 2016 году, когда мужчина получил эту «работу», месторождения в Дейр-эз-Зоре, в том числе «Аль-Омар», находились под контролем боевиков ИГ. По словам собеседника ФАН, с того момента «начальники» не менялись.

Ранее ФАН уже рассказывал, как происходит незаконная добыча нефти в САР под эгидой США. Стало известно, что более двух тысяч бойцов частной военной компании Academi, предыдущее название — Blackwater, были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны. Использование наемников помогает Вашингтону маскировать свое военное присутствие в Сирии.

В октябре 2019 года Минобороны РФ предоставило снимки космической разведки, на которых запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военнослужащих. По информации оборонного ведомства, под охраной солдат США и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

Напомним, нефтяная инфраструктура САР оказалась в руках разрозненных террористических группировок в результате начавшихся боевых действий в стране. В 2014 году нефтяные объекты перешли под контроль ИГ: провинция Дейр-эз-Зор, а также граничащие с ней районы провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов.

В первой части расследования ФАН были обнаружены связи сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Бывший боевик рассказал, что общался с этим журналистом, когда занимался пропагандой для террористов. Кроме того, выяснилось, что работник «Новой» работал с джихадистами по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. По словам знакомого журналиста, деньги у Короткова появлялись сразу после поездок на форумы в Европу, организованных олигархом.

1 Организация запрещена на территории РФ.