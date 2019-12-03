Москва, 3 декабря. С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты против законопроекта об экстрадиции. На первых этапах власти США скрывали свою причастность к протестному движению в КНР, однако позднее Вашингтон начал действовать открыто, оказывая информационную и материальную поддержку протестующим.

В конце ноября глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также документ, который запрещает поставки полицейской экипировки в Китай. Первый документ предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений Вашингтона с Гонконгом, а также возможное введение санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

На фоне подписания этих документов протестные акции в Гонконге вышли на новый уровень. Так, 1 декабря в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен человек в маске Дональда Трампа, вышедший к толпе протестующих. После его появления участники митинга с американскими флагами в руках начали исполнять гимн США.

По мере развития протестного движения в Гонконге в проамериканских СМИ начали множиться фейки о «жертвах» и «пострадавших» в ходе митингов. Подобные фейки подтверждают попытки Вашингтона продвинуть так называемые «демократические ценности» за пределами США. Кроме того, действия американских властей свидетельствуют о намерении Вашингтона повлиять на руководство Китая путем массовых беспорядков.

В сентябре 2019 года Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого стало известно, что власти США оказывали прямое вмешательство во внутренние дела России и Китая с помощью «оранжевых» технологий.

Журналистам ФАН удалось выяснить, что организованные представителями российской «оппозиции» летние протестные акции в Москве, были приурочены к Единому дню голосования и направлены на дискредитацию избирательной системы в России.

Московские протесты щедро оплачивались Вашингтоном через различные общественные организации, которые якобы отстаивают «демократические ценности». При этом незаконные протесты в Москве и Гонконге были организованы по одному сценарию. Данный сценарий предполагает «ненасильственную дестабилизацию» внутриполитической ситуации с использованием «законодательного парадокса». Так, поводом для беспорядков в Китае послужил инцидент с гибелью беременной девушки, убийцу которой не смогли наказать по всей строгости из-за закона об экстрадиции.

В России американские технологи сделали ставку на якобы «несоблюдение» конституционных прав россиян. Таким образом, США пытались продвинуть «своих» кандидатов в лице Навального и его единомышленников.

При этом в ходе незаконных протестных акций сторонники Навального предпринимали агрессивные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, что в конечном итоге стало поводом для возбуждения уголовных и административных дел. Сам Навальный отделался коротким административным арестом.

Навальный и другие «лидеры протестов» регулярно посещают США, где получают инструкции от своих американских кураторов. Если сравнить развитие протестного движения в Гонконге и Москве, то можно увидеть их сходство. Однако в России применение «оранжевых» технологий осуществляется не так явно, как в Китае. Однако в обоих случаях массовые беспорядки и провокации направлены на свержение неугодных Вашингтону «режимов».