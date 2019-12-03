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Медведчук объяснил, почему Рада не поддержала проект о снижении цены на газ

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Медведчук объяснил, почему Рада не поддержала проект о снижении цены на газ

Киев, 3 декабря. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что представленный фракцией законодательный проект о снижении цены на газ для граждан Украины не был поддержан в Раде по указке Международного валютного фонда (МВФ).

По словам Медведчука, «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала на рассмотрение Рады проект о новом ценообразовании на газ для населения. Он отметил, что документ предусматривал снижение стоимости голубого топлива до 4 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров.

«Но «слуги народа» не поддержали. Почему? МВФ запретил», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Медведчук ранее спрогнозировал увеличение тарифов на газ на Украине на 35% до конца текущего года.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая в настоящее время за него же платит на 25% больше, приобретая его в Европе и поставляя в реверсном режиме.

Напомним, в конце прошлого месяца миссия Международного валютного фонда завершила свою работу на Украине. Как отмечал глава миссии Рон ван Роден, в результате был достигнут прогресс в переговорах о новой программе кредитования Украины.

В конце прошлого года МВФ ратифицировал для Киева программу кредитования stand by на 3,9 миллиарда долларов. Согласно условиям, программа была рассчитана на один год и два месяца.

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Источник: Twitter
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