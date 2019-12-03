Пешеход в Мытищах ударил ножом сотрудника ДПС за замечание

Москва, 3 декабря. Пешеход напал на сотрудника ДПС ГИБДД и ранил его ножом в подмосковных Мытищах во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным МВД, сотрудники ДПС ГИБДД остановили на улице Благовещенской пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина повел себя агрессивно и ударил сотрудника ДПС ножом.

«В ходе разбирательства неизвестный неожиданно нанес острым предметом удар в область лица одному из полицейских», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Второму полицейскому удалось повалить нападавшего и скрутить его. Патрульный получил телесное повреждение, прибывшие на место медики оказали ему помощь. Нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в России может появиться приложение для записи нарушений правил дорожного движения на дорогах. Сервис предоставит гражданам возможность самостоятельно фиксировать замеченные нарушения ПДД и отправлять информацию в МВД России при помощи мобильного приложения.