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Составлен рейтинг самых посещаемых городов мира

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Составлен рейтинг самых посещаемых городов мира

Москва, 3 декабря. Гонконг занял лидирующие позиции в рейтинге самых посещаемых городов мира. 

Около полутора миллиардов поездок в текущем году совершили туристы. Соответствующую информацию передает Bloomberg со ссылкой на информацию, представленную в Euromonitor International «Top 100 City Destinations 2019». Отмечается, что рейтинг был составлен с использованием данных за неполные 12 месяцев.

На втором месте расположился Бангкок. Тройку лидеров замыкает Макао. Далее следуют Сингапур и Лондон.

В отчете указывается, что самый большой «скачок» в топе может совершить египетский город Хургада, который, возможно, поднимется с 82 на 63 место. Также эксперты подчеркивают, что значительно снизилась популярность среди туристов Барселоны, Милана и Вены, а спрос растет на туристические направления в Хорватию, Словению и Швецию.

Напомним, ранее сотрудники Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и составили рейтинг лучших по качеству жизни городов России. Так, лидирующие позиции в топе заняла Казань. Вторую строчку занимает город Грозный, а тройку лидеров замыкает Тюмень. Далее следует Краснoдар, Санкт-Петербург и Москва.

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