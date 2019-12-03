Поклонники восхитились детским фото Волочковой

Москва, 3 декабря. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте показала детское фото. Поклонники восхитились снимком.

Известная балерина разместила на своей страницы в социальной сети совместное фото с матерью, которая накануне отпраздновала свой день рождения.

«Как быстро летит время! Сегодня моей маме исполнилось 69 лет!» — написала танцовщица.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под публикацией знаменитости, отметили, что Волочкова очень похожа на свою мать, указал телеканал «360».

«Какая потрясающая изысканная красота у вашей мамы. Вы на нее очень похожи! Здоровья и долгих лет!» — написал пользователь с ником tekomakarovy. «С мамочкой похожи, с днем рождения маму прекрасной балерины», — добавила tatiana.glazunova.77. «Очень похожи с мамой вы», — отметила lyubov_koshka.

Поклонники звезды также поздравили мать Волочковой с праздником, отметило «Утро.ру».

«Очень доброе фото! Всех благ и здоровья вашей семье!» — написала 7tatoshka7. «Желаю маме Тамаре, чтобы дочь пришла в себя и достойно вела! Чтобы попросила прощения и признала ошибки , чтобы осознала , что мать хочет ей добра, и мужики это вторично в жизни женщины, и не надо делать выбор не в ту сторону, ведь сегодня мужик есть, а завтра — нет, и можно потерять за пеленой главных людей своей жизни», — пожелала матери Волочковой xaxaoxox.

Ранее Волочкова не раз рассказывала о своих непростых отношениях с матерью. В своей книге «Плата за успех» танцовщица призналась, что балетная карьера была для ее матери возможностью реализовать свои личные амбиции.