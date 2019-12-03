Стартовали завершающие тесты дистанционного этапа «Лидеров России»

Москва, 3 декабря. Организаторы конкурса подготовки управленцев «Лидеры России» запустили тесты специализаций, которые завершают дистанционный этап. Об этом во вторник заявил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, тесты появились в личных кабинетах участников 2 декабря и будут открыты до 4 декабря (до 23.59 по местному времени). Они будут проходить по двум основным направлениям — «Наука» и «Финансы и Технологии». При этом для тех, кто подавал заявку на участие только в основном конкурсе, дистанционный этап испытаний уже закончен. 12-13 декабря эти участники получат результаты своих тестов.

«Таким образом, мы даем всем конкурсантам два дня на прохождение этого задания. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд. Прохождение теста займет у них около 35 минут», — пояснил Комиссаров.

В специализации «Наука» будет «Тест знаний в области научно-технологического развития России». Его цель — оценить общенаучную эрудицию участника конкурса и его навыки управления научными процессами. В специализации «Финансы и технологии» будет два испытания: «Тест по цифровым навыкам» (3-4 декабря) и «Опросник: личностно-мотивационного профиля» (6-7 декабря). Первый необходимо пройти за 40 минут, второй — за 55 минут.

Еще один экзамен («Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья») можно будет пройти 6-7 декабря. Он займет 45 минут. Все отчеты с результатами будут выданы 12-13 декабря.

Напомним, что 4 октября стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Лидеры России». В прошлом месяце будущие управленцы в рамках второго блока дистанционного этапа проходили «Тест управленческого потенциала», а также «Тест управленческой готовности».

Всего на конкурс поступило 223,8 тыс. заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Помимо основного конкурса в 2019-2020 году вводятся отдельные специализации.