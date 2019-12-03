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Бронеавтомобиль ОБСЕ перевернулся под Донецком

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Бронеавтомобиль ОБСЕ перевернулся под Донецком

Донецк,3 декабря. Бронеавтомобиль наблюдателей ОБСЕ перевернулся под Донецком. ЧП произошло в Макеевке в районе Чайкинского кольца.

Об аварии местным СМИ сообщили очевидцы. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. Всю ночь в республике шел сильный снег. На фото с места происшествия можно видеть, что машина перевернулась и лежит в кювете на крыше. По предварительным данным, никто не пострадал.

Бронеавтомобиль ОБСЕ перевернулся под Донецком

Местные жители бурно обсуждают случившееся в соцсетях. 

«Ну все логично, они же слепые», «как вообще слепоглухим права выдали», — пишут пользователи, намекая на то, что наблюдатели ОБСЕ игнорируют нарушения Минских соглашений со стороны украинских силовиков. 

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине. Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, в ответ Киев начал проводить против народных республик так называемую антитеррористическую операцию. В конце октября ВСУ обстреляли район патрулирования ОБСЕ, когда наблюдатели следовали из Саханки в Коминтерново. Это заставило их изменить маршрут и немедленно покинуть район.

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