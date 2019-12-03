В Совфеде оценили возможность признания Навального и Соболь иноагентами

Если Минюст РФ и соответствующие органы докажут, что одиозный блогер Алексей Навальный и его помощница Любовь Соболь получают финансирование из-за рубежа, то они могут быть внесены в реестр иностранных агентов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Закон об иноагентах

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов. Отныне иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Документ опубликован на портале правовой информации. 25 ноября текущего года он был одобрен Советом Федерации.

Согласно положениям закона, «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента».

Включение в реестр

Как отметил Олег Морозов, эта мера (закон об иноагентах) будет применяться крайне редко. На данный момент в список иноагентов входит девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».

«Что касается физических лиц, то учитывается возможность распространять через социальные сети информацию в неограниченном количестве. Когда пользователями являются сотни тысяч, иногда миллионы людей, и эта информация транслируется физическим лицом от имени какого-то СМИ, которое уже входит в список иноагентов, то эта информация транслируется в интересах иностранного агента. Или лицом, которое выполняет в данном случае функции иностранного агента», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, для таких лиц будет предусмотрен соответствующий реестр. Минюст РФ по определенным показателям может эти физические лица включить в список иноагентов.

«Последствия для данного физического лица очень простые. Он должен маркировать свою продукцию термином «иностранный агент». Он может ее распространять, может иметь блок, предлагать информацию. Но если он в соответствующем реестре проходит как иностранный агент, он обязан свою продукцию маркировать. Для этого есть три основания. Во-первых, наличие иностранного финансирования. Если конкретный блогер или частный владелец какого-то СМИ получает деньги из-за рубежа. Во-вторых, если он распространяет информацию от имени уже зарегистрированного иностранного агента. В-третьих, если эта информация финансируется напрямую; он получает средства не только на содержание СМИ, но и лично получает деньги от какого-то зарубежного источника», — добавил Олег Морозов.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли вносить в список иностранных агентов деятелей ФБК Алексея Навального, Леонида Волкова, Любовь Соболь, сенатор подчеркнул, что это решение должен принимать Минюст и соответствующие структуры. Если ведомство докажет, что эти лица получали деньги от иностранных агентов и распространяли информацию, которая в свою очередь выходила от уже существующего и зарегистрированного иноагента (например, «Голос Америки», «Радио Свобода»), то основания внесения этих лиц в реестр есть.

Ранее ФАН выпустило расследование, согласно которому потенциальный иноагент, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального, Любовь Соболь открыла специальный счет для переводов в долларах и евро, который, предположительно, предназначен для проведения предвыборную кампании за рубежом. Сам ФБК уже признан иностранным агентом после того, как подтвердилась информация о массовых переводах ему траншей из-за рубежа.