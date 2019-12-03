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Эксперт оценил риски ухода Apple из России из-за закона о ПО

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Эксперт оценил риски ухода Apple из России из-за закона о ПО

Москва, 3 декабря. Российский рынок является маленькой долей от общей реализации продуктов американской компании Apple. Существует вероятность ухода компании из России после принятия закона об отечественном программном обеспечении, заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

По словам эксперта, российский рынок не столь большой, чтобы Apple за него держалась. Компании проще отказаться от рынка в РФ, чем от собственных программ, отметил Ющук. Эксперт напомнил, что компания уже делала заявления, что может рассматривать уход с российского рынка, потому что она не предустанавливает чужое ПО.

Однако есть и исключения, когда Apple подстраивалась под требования. Речь идет и Китае, где производитель адаптировал свое ПО под законы КНР. Но разница в том, что в КНР проживают 1,5 млрд человек, а китайский рынок в три раза больше европейского, сообщает телеканал «360».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты. Список всех устройств, которые попадут под действие новых норм, должно будет определить правительство.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков объяснил, что закон о предустановке российского ПО на гаджеты связан с антимонопольными вопросами, а не с попыткой «отгородить» Россию.

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