Игроки «Зенита» открыли часы обратного отсчета времени до старта Евро-2020

Санкт-Петербург, 3 декабря. Часы обратного отсчета времени до старта Чемпионата Европы по футболу 2020 года открылись в Северной столице во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В презентации монумента приняли участие бывшие игроки «Зенита» и сборной России Александр Кержаков и Вячеслав Малофеев, а также нынешний нападающий петербургского клуба и национальной команды Артем Дзюба. На открытии присутствовали члены правительства Санкт-Петербурга, кандидаты в волонтеры Евро-2020 и подопечные Благотворительного фонда Александра Кержакова.

Ранее ФАН сообщал, что Кержаков и Малофеев провели футбольный урок для кандидатов в волонтеры Евро-2020. Бывшие футболисты ответили на вопросы присутствующих и провели для них викторину.

Чемпионат Европы 2020 года впервые в истории пройдет на территории 11 стран с 12 июня по 12 июля. Такое решение УЕФА приняло в связи с 60-летием турнира. В качестве одного из принимающих городов был выбран Санкт-Петербург.

В Северной столице, на стадионе «Газпром Арена» сборная России сыграет с соперниками из Бельгии и Финляндии. Также на этом стадионе, помимо матчей групповой стадии, пройдет одна четвертьфинальная игра.