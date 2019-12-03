Козлов-Шендерович проиграл суд Федеральному агентству новостей 



Решивший поиграть в цензуру соратник лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Денис Шендерович, ранее носивший фамилию Козлов, проиграл в суде по двум искам о защите чести и достоинства к Федеральному агентству новостей. Суд подтвердил, что ФАН публикует достоверную информацию.

Шендерович подал два иска — на 156 тыс. и 50 тыс. рублей. В обоих случаях суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В первом иске Шендерович утверждал, что в расследовании ФАН «Был Козлов, стал Шендерович: Гудков ведет в Мосгордуму депутата, сменившего фамилию из-за мутного прошлого» содержатся недостоверные данные о нем. В частности, истец счел якобы не соответствующими действительности сведения о судебных исках к нему, неоплаченных штрафах и уходе от налогов, «порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию».

Федеральное агентство новостей уже разбирало по пунктам судебную претензию Козлова-Шендеровича, который не стал скрывать, что ранее носил другую фамилию. Ее смену Шендерович не отрицал, зато назвал порочащими другие факты своей биографии. Например, неоплаченный штраф, который, по его словам, он оплачивать не должен был. Однако с ним не согласилась служба судебных приставов Московской области, на сайте которой по данным на 28 марта 2019 года висела информация о неоплаченном штрафе ГИБДД на сумму 1359 рублей и исполнительском сборе 1000 рублей.

Не было — по его версии — и судебных исков, материалы которых почему-то все же фигурировали на сайте Московского городского суда.

Позже Шендерович нашел сведения, которые якобы порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, еще в одной статье ФАН — «Член команды Гудкова отказался от выборов в МГД из-за «рисованных» подписей». В ней рассказывается, как желавший стать депутатом Мосгордумы от 41-го избирательного округа Шендерович не смог зарегистрироваться в качестве кандидата для участия в выборах, которые проходили в сентябре, из-за превышенного количества недействительных подписей, и объявил о своем провале.

Бывшему Козлову не понравилось утверждение, что 500 собранных подписей оказались «подделкой». Шендеровича возмутило и то, что собранные им подписи ФАН назвал «рисованными». Он придрался к словам, заявив, что недействительные подписи не обязательно являются подделанными или рисованными.

Однако его утверждение противоречит российскому законодательству: в соответствии с п.6.4.(ж,л) статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» недействительными признаются «подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, участниках референдума, если эти исправления специально не оговорены избирателями, участниками референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей, участников референдума».

Также недействительными считаются подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самим избирателями и не лицами, осуществлявшими сбор подписей.

Более того, вывод о недействительности 500 подписей был сделан на основании слов самого Шендеровича, который в соцсетях подтвердил этот факт.

«Сегодняшняя проверка выявила более 500 недействительных подписей. В четырехдневной перспективе — это провал», — писал Шендерович на своей странице в Facebook.

На основании доводов ФАНа суд постановил полностью отказать Шендеровичу в удовлетворении исков.