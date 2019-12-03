Соглашения Турции и террористов ПНС Ливии способствуют разжиганию нестабильности — эксперт

Соглашения Турции и ПНС Ливии в военной сфере и по морским зонам могут привести к эскалации конфликта в республике, уверен политолог Иван Аркатов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главарь террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

Спикер Палаты представителей Агила Салех в письме обратился к генсеку ООН Антонио Гуттеришу в связи с подписанием этих документов. В обращении указывается, что соглашение о военном сотрудничестве было навязано ливийскому народу, а Палата представителей его не ратифицировала. С помощью меморандума турецкие ВС смогут беспрепятственно входить на территорию Ливии, а также в ее воздушное и морское пространство. Также в обращении разъясняется, что второй пункт меморандума о взаимопонимании о морских зонах недействителен, так как Турция и Ливия не имеют общих морских границ. В конце своего обращения Агила Салех призвал принять решение об отказе в легитимности ПНС и признании Палаты представителей в качестве единственного законного органа.

Как сообщил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам не противоречит нормам международного права.

«Соглашения с Ливией основаны на международном праве, в то время как страны, которые отвергают законные аргументы Турции, предприняли односторонние шаги, озвучивая обвинения в адрес Анкары… Все стороны, по существу, осознают, что острова не могут разрывать прибрежную проекцию Турции, страны с самой длинной континентальной береговой линией в Восточном Средиземноморье, и не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод… До подписания указанного соглашения Турция неоднократно приглашала все стороны к переговорам для достижения консенсуса на основе равноправия и по-прежнему готова к этому», — заявил Аксой.

Иван Аркатов обращает внимание, что Турция с помощью данных соглашений стремится решить свои локальные проблемы при участии США.

«Вполне возможно, что цель Турции – продолжение разжигания еще одной точки нестабильности на Ближнем Востоке. Ливию продолжают «шатать», и в ней идет борьба за нефтяные месторождения. Регион хотят сделать более «жестким» и поддерживать там постоянную войну. Все эти действия Турции ведут к эскалации конфликта в Ливии. Турция может использовать Ливию для решения своих экономических и политических задач. Возможно, идет какая-то игра между Турцией и США», — рассказал Аркатов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает военный эксперт Дмитрий Литовкин, в настоящее время террористы ПНС Ливии пытаются найти себе покровителей в лице Турции.

«До тех пор, пока в Ливии не будет реально выбранной власти, сформированной демократической путем, говорить о каких-то соглашениях и признавать их юридическую силу преждевременно», — сказал он.

По словам вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, Турция пытается проводить индивидуальное доминирование в Ливии, которое Анкара решила перенести на Средиземное море.

«После разрушения всей государственности Ливии странами НАТО Турция предпринимает очень оригинальные шаги, чтобы утвердиться на морской территории», — сообщил Анохин.

Кроме того, меморандум по морским зонам направлен против Кипра и Греции, объясняет эксперт.

«Таким образом происходит ослабление политики Греции. Однако страна сейчас имеет ряд проблем с Европейским союзом, кредитами, что в свою очередь также ослабляет страну. Турция весьма эффективно этим пользуется. В случае с Кипром Турция создает ситуацию, чтобы можно было немного придушить его. Для Турции – это десерт к обеду», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия Ливии, связанное с международными террористическими организациями, поддерживается несколькими странами Запада. В частности Турцией, которая незаконно поставляет боевикам триполитанского «правительства» оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. В том числе БПЛА и военный транспорт.

Так, к примеру, 24 сентября 2019 года итальянский корабль Grande Gabon перевозил около 2 000 автомобилей, 180 ББМ, БПЛА и стрелковое оружие. Его доставили из турецкой зоны террористам в Мисурате. Информация о заходе судна в порт подтверждается на сайте Marine Traffic.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.