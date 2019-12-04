Новый 2020 год Крысы — что нельзя делать в високосный год, как защититься от неприятностей

Заканчивается 2019 год, который прошел под знаком Свиньи, наступает Новый 2020 год Белой металлической крысы. У года Крысы (он вступит в свои права 25 января 2020-го) много особенностей, связанных с этим знаком китайского зодиака, с которого начитается 12-летний цикл (чему посвящено несколько материалов Федерального агентства новостей).

Есть еще одна важная особенность, которая может оказать влияние на всех без исключения людей: наступающий Новый 2020 год Крысы — високосный, то есть, по приметам, сулящий катаклизмы и неприятности, а также, согласно традиции, связанный с рядом ограничений и запретов. Так, издревле считается, что в високосный год нельзя жениться, рожать детей, существуют и другие суеверия. Откуда они появилась, можно ли их нарушать, и как в високосном 2020 году уберечься от неприятностей, — в материале Федерального агентства новостей. Начнем с того, что такое високосный год, и с чем его, как говорится, едят.

Что такое високосный год

Високосным называют год, который длиннее обычного на один день (не 365, а 366 дней).

Как часто бывает високосный год

Високосный год (как правило) бывает раз в четыре года.

Как узнать, високосный год или нет

По юлианскому календарю («старый стиль», по которому отмечается Старый Новый год) — это год, который кратен четырем (делится без остатка).

По современному григорианскому календарю — это год, который кратен 400; либо кратен четырем, но в тоже время не кратен 100.

Для простоты (с некоторыми исключениями): число из двух последних цифр года должно без остатка делиться на четыре. Например, 2020-й: вторая «двадцатка» делится без остатка на четыре, значит — год високосный.

Когда следующие после 2020-го високосные годы

Следующий после 2020-го високосный год будет в 2024 году (24:4=6), в 2028-м (28:4=7), в 2032-м (32:4=8), в 2036-м (36:4=9), в 2040-м (40:4=10) и так далее.

Откуда в високосном году «лишний» день

Астрономический год, за который Земля делает полный оборот вокруг Солнца, равен примерно 365 суткам и шести часам. Чтобы не отставать от астрономического календаря, шестичасовое отставание «собирают» за четыре года, добавляя один день, который приплюсовывают к самому короткому месяцу — февралю. Таким образом, в високосный год в феврале не 28, а 29 дней. На принципе «возмещения» раз в четыре года накопившегося отставания основан григорианский календарь.

Откуда взялась примета о тяжелом високосном годе

На Руси был день, который назывался Касьян-високос, или Касьян грозный. Этот день в народном календаре считался не из легких. Касьянов день (посвящен святому Иоанну Кассиану) отмечается 29 февраля, то есть — в високосный год. (РПЦ празднует Касьянов день 13 марта).

У святого Касьяна на Руси была репутация грозного и не расположенного к людям святого, опасения переносили на весь високосный год, который считался богатым на беды, болезни, неурожаи, войны и стихийные бедствия.

Касьяна в народе звали Грозный, Завистливый, Злопамятный, Немилостивый и Скупой, считалось, что он имеет крайне пугающую внешность, отвратительный характер, а также в излишне тесных отношениях с нечистой силой. Касьяна даже считали сторожем ада, что тоже не добавляло ему популярности. За все эти «милые» черты Касьяну разрешалось справлять именины только раз в четыре года, да и именины эти были праздником весьма сомнительным.

Согласно славянским поверьям, Касьян появлялся 29 февраля, принося с собой несчастья: голод и болезни, падеж скота, неурожай и другие напасти. Поэтому считалось, что 29 февраля лучше вообще не выходить из дома, ничего не делать, лежать на печи и ждать божьего суда. Затем эти предрассудки перенесли на весь високосный год.

Про Касьяна говорили:

«Касьян куда ни глянет — все вянет», «Касьян всех косой косит», «На кого Касьян косится, тому худо будет в високосный год», «Пришел Касьян хромать, все на свой лад ломать».

Что можно и что нельзя делать в високосный год

Согласно приметам, в високосный год не стоит начинать глобальных дел в виде новых проектов, покупки и даже ремонта жилья, смены работы, путешествий и так далее. Жить вроде бы надо по принципу «как бы чего не вышло», забившись в уголок и не высовывая носа. Естественно, в современных реалиях все это не только неприменимо, но и просто глупо.

Поэтому для тех, кто не чужд суеверий, есть отличный способ защититься от «касьянова сглаза»: не стоит широко распространяться о своих планах на 2020 год Крысы, и все пойдет как по маслу.

Народные запреты на високосный год

Насчет високосного года существуют разные запреты, а точнее — суеверия.

Так, считается, что в високосный год нельзя собирать грибы, которые за предыдущие годы якобы напитываются негативом и становятся ядовитыми (защита от этого суеверия простая: не собирать грибы у дорог и в грязных местах, а также внимательно следить, чтобы в корзинке были только съедобные грибы. От сбора условно съедобных грибов можно смело отказаться и не только в високосный год, это дело небезопасное).

Согласно поверьям, не стоит сильно радоваться, если у малыша в високосный год появляется первый зуб, иначе якобы у вашего ребенка всю жизнь будут плохие зубы. (Тут, как говорится, без комментариев: для защиты от «сглаза» учите ребенка соблюдать гигиену полости рта, не давайте ему много сладостей, а также вовремя посещайте с ним стоматолога).

Считалось, что в високосный год лучше не заводить скотину и даже домашнего питомца, дескать животное скоро умрет. «Побороть» эту примету крайне просто: хорошим уходом за животным, своевременными прививками и регулярными осмотрами у ветеринара.

Можно ли жениться в високосный год

Есть народная примета, что дескать в високосный год нельзя даже жениться. Вроде бы даже на Руси раз в четыре года был так называемый «год невесты»: сватов засылать было нельзя, но девушка сама могла выбрать себе парня в мужья, и отказы не принимались. Поэтому в народе считалось, что парня, женившегося в високосный год, невеста «охомутала», и такой брак будет несчастливым.

Впрочем, церковь никак не препятствует венчаниям в високосный год, не одобряя суеверия с этим связанные.

А для тех, кто не чужд суеверий, если свадьба празднуется в високосный год, есть смысл исполнить некоторые приметы:

— невесте сшить свадебное платье подлинное, чтобы брак был долгим и счастливым; — в туфли брачующимся положить монетки для привлечения достатка; — по дороге во дворец бракосочетания, в загс или на венчание молодым ни в коем случае не оглядываться.

Так свадьба в високосный год станет будет избавлена от «сглаза» и действия дурных примет.

Можно ли рожать в високосный год

Вроде бы есть примета, что в високосный год нельзя не только жениться, но и рожать: дескать у ребенка будет либо печальная, либо уж очень необычная судьба. В первую очередь это относится к тем, что родился 29 февраля. На самом деле такой корреляции не прослеживается, разве что рожденным в Касьянов день немного не повезло: они по-настоящему отмечает день рождения только раз в четыре года.

Что происходило в високосные года

С високосными годами действительно связаны несколько трагических происшествий.

— В 1908 году упал Тунгусский метеорит. — В 1912 году потерпел крушение «Титаник». — В 1976 году произошло страшное Тянь-шаньское землетрясение, в ходе которого погибли 750 тысяч человек. — В 2000 году произошел пожар на Останкинской телебашне, затонула подлодка «Курск», совершен теракт в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве.

Впрочем, огромное количество потрясений, в том числе начало двух мировых войн и Октябрьская революция произошли в не високосные годы, так что никакой особой корреляции тут нет.

Как пережить високосный 2020 год Крысы

Психологи обо всех «високосных» приметах говорят: не накручивайте себя, это все не более, чем суеверия, и чем меньше в них веришь, тем меньше шансов, что они сбудутся. На самом деле Новый 2020 год Белой металлической крысы обещает стать временем начинаний, интересных событий и достижений как для стран, так и для отдельных людей. Все изменения пойдут только на пользу всем знакам зодиака, как по китайскому 12-летнему календарю, так и по месяцу рождения.

Как уберечься от маленьких неприятностей, и как следует встретить 2020 год Белой металлической крысы, читайте в материалах Федерального агентства новостей.