Ученые выяснили, какой рецептор мозга отвечает за снижение веса

Москва, 3 декабря. Рецептор мозга, который отвечает за поддержание постоянной температуры тела, может быть ключом к быстрой потере веса, считают ученые из Scripps Research. Результаты трудов опубликованы на страницах журнала «Современная биология».

Исследователи проводили эксперименты с участием мышей: грызуны сидели на ограниченной калориями диете. Как оказалось, блокирование рецептора мозга, который обычно регулирует тепло тела, привело к значительному снижению веса.

«До 50% того, что мы едим каждый день, используется в качестве энергии для поддержания температуры тела, — приводит PlanetToday слова профессора Бруно Конти. — Но когда еды мало, млекопитающие приспосабливаются, понижая свою температуру, ограничивая расход энергии и потерю веса тела».

При этом, уточнил эксперт, некоторые виды могут впасть в спячку. Естественно, люди не впадают в спячку, однако ограниченная калориями диета понижает температуру тела человека.

Полученные в ходе экспериментов результаты исследования будут дополнительно изучены в качестве потенциального подхода к лечению ожирения, которое Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала глобальной эпидемией. Ожирение затрагивает практически все возрастные и социально-экономические группы, также повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, онкологии и других серьезных болезней.