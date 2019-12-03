Володин посоветовал украинским властям промолчать в вопросе о нацменьшинствах

Москва, 3 декабря. Представителям украинских властей следовало промолчать по вопросу о нарушении прав национальных меньшинств на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается заявлений отдельных представителей власти, министров, лучше, наверное, в этом случае они промолчали, чем показывали свою необразованность, ханжество и свои мировоззрения», ― сказал Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поведение отдельных представителей киевских властей несовместимо не только с европейскими стандартами, но и осуждается во всем мире.

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, комментируя слова Володина о том, что национализм и притеснение киевскими властями малых народов могут привести к исчезновению страны, заявил, что на Украине есть лишь один народ — украинский.

Высказывание Разумкова оценил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Он назвал текущую ситуацию на Украине «торжеством нацизма или отдельных его представителей». Депутат обратил внимание, что здоровое общество не может развиваться, когда страной руководят, в том числе, националистические элементы.