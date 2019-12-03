Поддерживающие ИГ в Сирии США стремятся дестабилизировать Ближний Восток, считают в Совфеде

Москва, 3 декабря. Соединенные Штаты, которые поддерживают боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, руководствуются теми же целями, что и 8 лет назад, когда вспыхнула гражданская война в САР. Об этом во вторник заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Им не нужна стабильность на Ближнем Востоке, они в этой мутной воде «ловят свою рыбку». Также их целью является свержение Башара Асада (президент САР — Прим. ФАН), они этот вопрос с повестки дня не сняли, хоть и не говорят об этом так много, как в начале», — пояснил он порталу «Слово и дело».

Сенатор также рассказал, что разлучить американцев с террористами ИГ1 в Сирии можно будет, если Европа и другие страны наконец осознают, что США поддерживают терроризм, а не борются с ним. Кроме того, Сирия должна стать сильным государством, чтобы преодолеть конфликт и восстановить свою территориальную целостность, а Ирак — предотвратить кризис, который устроили США.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.