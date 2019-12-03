Минобороны развенчало фейк американских СМИ об ударе ВКС РФ по лагерю беженцев в Сирии

В Минобороны России опровергли очередной фейк западных СМИ. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что статья в The New York Times, посвященная будто бы имевшему место удару ВКС РФ по «лагерю для беженцев» в Сирии в августе, полностью не соответствует действительности. Подробнее о развенчивании очередного вброса американских журналистов — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Конашенков заметил, что новые беспочвенные обвинения со стороны США опять основаны на видеозаписи неизвестного происхождения, запечатлевшей членов «Белых касок», которые мелькают на фоне масштабных зданий якобы «лагеря беженцев», на кадрах в небе, где должен находится самолет ВКС РФ, и на обрывках фраз на русском, которые будто бы произносят российские летчики.

«К разочарованию заказчиков этого фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире. […] Все притянутые редакцией псевдодоказательства примитивны, беспредметны, и по-русски это называется «пальцем в небо», — обратил внимание официальный представитель МО РФ.

Он добавил, что 27 ноября — то есть всего за несколько дней до выпуска материала NYT — известный многими вбросами «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», базирующийся в Великобритании, неожиданно заявил, что как раз заключил договоренность с The New York Times о проведении совместных «расследований» преступлений против человечности в САР.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков уверен, что данный фейк — всего ли очередной элемент масштабной информационной войны Соединенных Штатов против Москвы и Дамаска. В беседе с корреспондентом ФАН он напомнил, что ранее в медиапространство были вброшены и многие другие подобные «расследования», призванные дискредитировать антитеррористическую кампанию РФ в Сирии.

«В целом не прекращается информационная волна по очернению действий России в САР. Эта волна, конечно, идет с Запада. В данной ситуации нет ничего нового — в чем только американцы не обвиняли российские силы и сирийскую армию, но все бездоказательно. Самое смешное, что США опираются при этом на данные этого так называемого сирийского мониторингового центра, который на самом деле находится в Лондоне, а не на месте событий и получает информацию из источников, которые очень сложно назвать достоверными. В абсолютном большинстве случае информация этого центра носит откровенно ангажированный характер, но, увы, она часто ложится в основу статей многих западных СМИ», — подчеркнул эксперт.

Не более авторитетным источником являются и «Белые каски», которые давно потеряли всякую репутацию после разоблачения их постановочных роликов о якобы химических атаках армии Сирии.

«Удивляет сам факт, что к каким-то публикациям в крупных СМИ еще до сих пор привлекают данные «белокасочников». Эта якобы правозащитная организация уже многократно себя замарала в репутационном плане. Конечно, из-за пресловутых съемок в стиле mannequin challenge с замиранием «жертв», из-за участия отдельных «волонтеров» в боевых действиях на стороне террористов, из-за того, что их эвакуировали с позиций боевиков на юго-западе Сирии через Израиль, и так далее», — напомнил востоковед.

Две эти организации являются одними из главных инструментов дезинформации Запада в вопросах ближневосточной повестки, и прежде всего — сирийской. Фактически они придумывают инфоповоды, чтобы США и их союзники могли публично выдвигать эти сфабрикованные обвинения в адрес Москвы и Дамаска.

«Кроме того, не секрет, что и «сирийская обсерватория», и «Белые каски» финансируются Великобританией и Соединенными Штатами. Поэтому они по заказу готовят информационный продукт, который затем и попадает на страницы таких изданий, как The New York Times. Это полностью ангажированные структуры, для которых — кто платит, тот и музыку заказывает. Соответственно, нужно быть готовыми к новым фейкам, все это часть информационной кампании против России», — резюмировал Андрей Онтиков.

Напомним, Федеральное агентство новостей на днях выпустило вторую часть расследования, посвященную внешнему вмешательству во внутреннюю политику Сирии. По данным ФАН, США помогают террористам «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. В частности, приводятся свидетельства обучения экстремистов американцами методам информационной войны, а также данные о поставках оружия боевикам ИГ1.

Ранее ФАН выпустил первую часть расследования, посвященную связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами. Он использовал полученные от боевиков данные для создания своих псевдо-расследований и передавал боевикам секретные сведения о российских военнослужащих. Спонсором этой связи выступил бежавший из России олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.