Москва, 3 декабря. Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что США развязали конфликт в Сирии и способствовали созданию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Эксперт обратил внимание на то, что есть множество факторов, которые доказывают, что имеет место быть взаимодействие между ИГ1 и Вашингтоном. Как указал Цеков, это является результатом сознанной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

«Они развязали конфликт в Сирии, они создали ИГИЛ1. Есть множество фактов, указывающих на то, что они спасают главарей ИГИЛ в конкретных ситуациях, в частности, США эвакуировали командиров и их семьи с территории республики», — сказал член СФ в беседе с корреспондентом «НьюИнформ».

По его словам, есть уже много фактов, доказывающих, что контакты между США и ИГИЛ — управляемый процесс, направленный против законных властей, в частности, Башара Асада.

«Уже столько фактов, что сомневаться может только тот, кто совершенно не хочет верить в то, что США на это способны, или те, кто является союзником Штатов», — отметил Цеков.

Он также указал на то, что многие неангажированные политики неоднократно говорили о связи между Соединенными Штатами и террористами. Война, которая идет в Сирии и Ираке, во многом продолжается благодаря поддержке боевиков со стороны США, резюмировал собеседник издания.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования и подробно рассказало о связи Соединенных Штатов Америки и террористов ИГИЛ, которым Вашингтон оказывает весомую поддержку. В материале представлены свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ.

Первая часть расследования, опубликованная 25 ноября, посвящена поддержке либеральных СМИ в РФ террористических организаций в Сирии. В материале рассказывается о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, который известен своими псевдорасследованиями о событиях в Сирии. ФАН уличил его в сотрудничестве с террористами. Об этом свидетельствует тот факт, что после уничтожения боевиков ИГИЛ1 в районе Дейр-эз-Зора были найдены документы с номером телефона журналиста.

Редакция узнала у мужчины по имени Малиф, что Короткову, который поднимал «боевой дух» боевиков, поездку в Сирию оплатил беглый олигарх Михаил Ходорковский. Схема работала следующим образом: журналист получал от джихадистов информацию, а затем по заказу Ходорковского публиковал новые фейки о событиях в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.