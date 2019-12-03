Сирия, 3 декабря. Прогремел взрыв в городе Анадан на северо-западе от Алеппо. Два турецких солдата были убиты в столкновениях с курдскими боевиками на севере САР и Ирака. США и SDF**** продолжают стягивать силы к нефтяным полям в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обеспечили открытие гумкоридора недалеко от Аль-Баба в северной части Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на северо-востоке Латакии; обстреляла населенный пункт Аль-Мушайрифа на юге Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились двух военнослужащих во время столкновений с курдскими радикалами на севере САР и Ирака.

Международная коалиция: продолжает стягивать силы к богатым нефтью районам Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В северной части Латакии возобновились вооруженные стычки между правительственными силами и джихадистами вооруженной оппозиции. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что сирийские ВВС осуществили боевые вылеты в зонах дислокации исламистов недалеко от города Кабана, находящегося в районе Туркоманских гор. Информация о результатах проведенной операции пока не поступала. Напомним, практически вся территория провинции находится под контролем правительственных сил, однако ее северо-восточные окраины занимают исламисты радикальных бандформирований вооруженной оппозиции, таких как «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в РФ).

Провинция Алеппо

Информационное агентство Midline-News сообщает о том, что в северной части провинции Алеппо был открыт гуманитарный коридор для перехода мирных жителей на освобожденные правительственными войсками территории. Контрольно-пропускной пункт располагается на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и протурецких формирований у деревни Абу аль-Зандин юго-западнее Аль-Баба.

Между тем Twitter-канал (GABchaag10) сообщает о взрыве в городе Анадан северо-западнее Алеппо. Фургон подорвался на мине, заложенной на обочине дороги, в результате чего пострадали несколько человек. Никаких сведений об организаторах взрыва и о состоянии раненых пока не поступало. Как известно, населенный пункт находится в оккупации антиправительственных группировок. Предполагается, что СВУ могло быть установлено членами одного из конкурирующих друг с другом формирований вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Sy_intelligence) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) и международная коалиция во главе с США перебросили подкрепления в Восточную Сирию. Так, дополнительные подразделения были передислоцированы к населенным пунктам Камышлы и Аль-Маликия в Хасаке, а также в район нефтяных полей в Дейр-эз-Зоре. Официальной целью переброски войск является борьба со «спящими ячейками» «Исламского государства»1, а также защита месторождений. Однако военные эксперты полагают, что наращивание боевой мощи на востоке САР свидетельствует о стремлении Вашингтона удержать контроль над энергоресурсами страны, продолжая при этом незаконно вывозить их.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции продолжаются столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По данным новостного портала Anna News, джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» открыли огонь по жилым районам населенного пункта Аль-Мушайрифа, недавно освобожденного правительственными войсками. Информация о возможных жертвах среди мирного населения пока уточняется.

Поддержку правительственным войскам оказывают ВВС Сирии, которые наносят точечные авиаудары по окрестностям деревень Катра и Расм аль-Вард, передает информационный портал Step News Agency.

Ирак

Турецкое Минобороны сообщило о том, что в ходе столкновений с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней бандгрупп в северных районах Сирии и Ирака погибли два солдата вооруженных сил Турции. Отмечается, что военные были убиты в результате минометного обстрела курдских радикалов. В качестве ответных действий турецкие войска нанесли удары по расположениям РПК, уничтожив несколько огневых позиций противника. Более подробные сведения о месте происшествия пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.