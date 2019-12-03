Малькевич предложил дать РКН право досудебной блокировки сайтов

Москва, 3 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки ресурсов с противоправным контентом. Соответствующее предложение глава ФЗНЦ направил руководителю РКН Александру Жарову.

Малькевич напомнил, что Фонд борется с распространением фейковых новостей и материалов, оскорбляющих государственные символы России. Глава ФЗНЦ отметил, что сейчас Роскомнадзор не наделен правом блокировать противоправные материалы без представления генпрокурора РФ или его заместителя. Из-за долгих согласований материалы, содержащие фейки и оскорбления госсимволов РФ, могут находиться в открытом доступе еще долгие месяцы.

Ранее РКН опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших в Сети недостоверную информацию. При этом руководители некоторых СМИ заявили о своей невинности, сославшись на то, что недопустимый контент публиковали комментаторы. Таким образом, СМИ игнорируют свои обязанности ― не только следить за контентом, но и модерировать комментарии.

«Фонд защиты национальных ценностей готов ходатайствовать перед Государственной думой о внесении в него поправок в части предоставления Роскомнадзору полномочий использовать досудебную блокировку интернет-ресурсов с противоправным контентом», ― говорится в заявлении ФЗНЦ.

Кроме того, глава Фонда предложил обязать владельцев СМИ отслеживать публикуемые материалы на предмет противоправного контента и модерировать комментарии.

Ранее ФЗНЦ направил в правоохранительные органы 675 заявлений о размещении материалов, в которых содержатся надругательства над государственной символикой. Сотрудники ФЗНЦ в течение шести месяцев проводили мониторинг социальных медиа. Кроме того, в МВД направлены письма относительно 19 интернет-пользователей, которые разместили в своих аккаунтах оскорбительные публикации. В случае признания их вины им грозит привлечение к административной ответственности.