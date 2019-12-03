Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области, есть пострадавшие

30
0 Оставить комментарий

Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области, есть пострадавшие

Воронеж, 3 декабря. Несколько человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Воронежской области. Дорожное происшествие случилось в условиях сильного снегопада.   

Водитель автобуса MAN, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание, сообщил источник «ПолитЭксперта». Авария произошла на 763-м км автодороги М4 «Дон» в Богучарском районе.

В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. В результате аварии пострадали 17 человек, пятерых госпитализировали. Отмечается, что детей в автобусе не было.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.

infox - new
Источник: ПолитЭксперт
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров