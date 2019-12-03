Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области, есть пострадавшие

Воронеж, 3 декабря. Несколько человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Воронежской области. Дорожное происшествие случилось в условиях сильного снегопада.

Водитель автобуса MAN, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением и допустил опрокидывание, сообщил источник «ПолитЭксперта». Авария произошла на 763-м км автодороги М4 «Дон» в Богучарском районе.

В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. В результате аварии пострадали 17 человек, пятерых госпитализировали. Отмечается, что детей в автобусе не было.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.