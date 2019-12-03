Спецслужбы США создали ИГ, чтобы попытаться свергнуть власти в Сирии, заявил эксперт

Москва, 3 декабря. Запрещенная в России группировка «Исламское государство»1 фактически является проектом американских спецслужб, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Он напомнил, что американцы еще в самом начале военного конфликта в Сирии обозначили свою цель, которая заключалась в свержении действующей власти и режима Башара Асада. Причем эту же задачу, по его словам, Штаты пытаются решать во всем ближневосточном регионе, и в других странах, вмешиваясь в их внутренние дела. Для этого Вашингтон использует одну и ту же стандартную задачу — взращивает террористические группировки. Так было с запрещенными в РФ группировками «Талибан»1 и «Аль-Каида»1 в Афганистане, так произошло и с ИГ1 в Сирии.

«Все эти группировки – продукт деятельности американских спецслужб», – подчеркнул политолог в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Естественно, американцам приходится полностью обеспечивать террористам всем необходимым, ведь с голыми руками ИГ воевать не может.

«Часть оружия поставляется через тех же курдов, часть – напрямую. Распространена и практика, при которой оружие, предназначенное для курдских формирований, якобы терялось, после чего внезапно «обнаруживалось» на позициях ИГ» ;— добавил эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что фактически это означает, что Вашингтон является главным спонсором исламского терроризма на Ближнем Востоке.

Напомним, 2 декабря, Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством». Один из бывших членов террористической группировки, назвавшийся Малифом, в беседе с ФАН признался, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Более того, по его словам, он лично принимал участие в выгрузке целой партии грузов, которую Белый дом отправил в сирийскую деревню Дженеэйну.

В первой части расследования раскрывалась связь ИГ с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. По данным источников ФАН, Коротков способствовал утечке персональных данных российских военных в открытый доступ, а взамен получал от террористов сведения для своих фейковых расследованиях. При этом заказчиком этих лживых материалов были США. Ценные указания журналисту передавал ;беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.