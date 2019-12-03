Курдские боевики проводят «операции» в Сирии каждый раз при активизации США, считает эксперт

Москва, 3 декабря. Курдские боевики в Сирии являются «прокладкой» между США и «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Такое мнение во вторник выразил военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Они были «прокладкой», средством решения вопросов между американцами и боевиками ИГИЛ1. Это подтверждается множеством фактов на протяжении всего конфликта в Сирии. Как только что-то происходит со стороны США, тут же какие-то операции проводят боевики», — пояснил он порталу Nation News.

По словам эксперта, ситуация не изменится, пока мировое сообщество не решит, как ему вести себя с курдскими вооруженными формированиями. Ситуация осложняется тем, что сирийские курды — это весьма неоднородная масса. Некоторые из них поддерживают сирийские законы, другие следуют правилам, диктуемым Турцией, третьи во всем подчиняются Соединенным Штатам. Последние проводят свои «операции» в обмен на финансирование и гарантии послаблений в регионе со стороны Штатов. Хатылев подчеркнул, что там, где речь идет об убийствах и применении оружия, всегда крутятся большие деньги.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ1 в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.