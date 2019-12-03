Трамп хочет заключить сделку о контроле над вооружениями с Россией и Китаем

Москва, 3 декабря. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с участием Китая. Аналогичное предложение было озвучено российской стороны.

Глава США сообщил об этом решении после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом накануне саммита альянса в Лондоне.

«Россия очень хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями. Ранее они нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому я прекратил действие ДРСМД, сам договор также полностью устарел. Тем не менее Россия стремится заключить договоренность, о чем говорилось две недели назад. Россия очень хочет достичь сделки по контролю над вооружениями и ядерным оружием, что весьма умно. Мы тоже так считаем и также приведем за стол переговоров Китай», — цитирует заявление Трампа ТАСС.

Напомним, США расторгли Договор 2 августа 2019 года, обвинив Россию якобы в нарушении соглашения. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их несостоятельными.

Ранее ФАН сообщал, что Россия не собирается первой размещать попавшее под запрет вооружение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что РФ произведет такие ракеты, но не будет их размещать, пока этого не сделают США. СМИ уже сообщали о том, что США приступили к испытаниям ранее запрещенных ракет.