Володин призвал ПАСЕ, ЕП и ОБСЕ защитить права нацменьшинств на Украине

Коллегам из ПАСЕ, Европарламента и ОБСЕ стоит сделать все, чтобы защитить права нацменьшинств на территории Украины. Такое мнение в ходе заседания озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин призвал европейских коллег не оставаться в стороне в вопросе нарушения прав нацменьшинств на Украине.

«Нашим коллегам из парламентских структур европейских — ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ — было бы правильно изучить ситуацию и сделать все для того, чтобы были защищены права национальных меньшинств на территории Украины», — заявил Володин.

Нельзя спускать с рук националистам их поведение, уточнил парламентарий.

«Более того, если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, — в первую очередь она должна избавиться от такого рудимента, как национализм в политике», — отметил он.

Володин обратил внимание, что среди депутатов Госдумы есть представители различных национальностей.

«Это сильная сторона нашей страны — когда мы представлены большим количеством национальностей. Каждая нация может себя реализовывать. Это стандарт, к которому необходимо стремиться Украине. Она должна также слышать людей независимо от национальности и учитывать их мнение, гарантировать права», — сказал председатель Госдумы.

Международные структуры закрывают глаза на проявление национализма на Украине, указал Володин.

«У нас они ищут шесть полов и думают, как их защитить. Других проблем нет. Да, шесть. Мы тоже не знаем. С Иваном Ивановичем (первым заместителем председателя Госдумы Иваном Мельниковым. — Прим. ФАН) изучали эту тему — не можем насчитать. А они считают, что должно быть шесть. А на Украине — национализм, лишение основополагающих прав — это все нормально. Разве так может быть?» — задал риторический вопрос спикер нижней палаты парламента.

Володин отметил, что все, что происходит на Украине, во многом спровоцировано националистами. Он подчеркнул, что они в первую очередь не уважают свой народ.

«Как вы видите, выбор украинского народа говорит сам за себя. Те партии, которые возглавляли националисты, участвовали в них, они потеряли поддержку», — заметил он.

Володин напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не был переизбран.

«Потому что его не поддержали и украинцы, и русские, и представители других национальностей — венгры, румыны, поляки, проживающие на территории Украины», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы уточнил, что на Украине 36% русскоязычного населения.

«Как можно считать малым народом 36% населения Украины? Задумайтесь. А сколько венгров проживает, поляков. Это к нам в Государственную думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, — напомнил он. — В первую очередь право на изучение языка».

Володин подчеркнул, что Россия считала и считает Украину дружественной страной.