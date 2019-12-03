Песков объяснил, для чего Запад использует тему «хакеров»

Москва, 3 декабря. Запад использует термин «российские хакеры» как фетиш для отвлечения внимания от своих проблем. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такой устойчивый термин уже — «российские хакеры», и его используют как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем. И это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия неоднократно сталкивалась с этим (обвинениями. — Прим. ФАН), поэтому относится к этому термину с известной долей иронии, сообщает РИА Новости.

«Серьезно это, безусловно, комментировать невозможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю об обвинениях в адрес российских хакеров в обнародовании документов по переговорам между Лондоном и Вашингтоном.

Пресс-секретарь также уточнил, что традиционно такие обвинения и претензии не имеют никакой доказательной базы и улик и не «носят подтвержденного характера».

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что штаб главы вашингтонской администрации Дональда Трампа не причастен к действиям «российских» хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на различных ресурсах.

Напомним, так называемое «расследование» независимого спецпрокурора Роберта Мюллера, который в прошлом руководил ФБР, началось весной 2017 года. Ключевой задачей было выяснить, вмешивалась ли Россия или другое государство в президентские выборы в США в 2016 году. За это время Мюллер не представил ни единого доказательства вмешательства Москвы в президентские выборы в США.

Российская сторона обвинения о вмешательстве в выборы в США категорически отвергает, как и причастность к хакерским атакам. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что хакеры «могут быть даже в Штатах, откуда они очень ловко и профессионально перевели «стрелку» на Россию».