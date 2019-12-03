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Песков объяснил заявление ФБР об «угрозе» российских приложений их высокой конкуренцией

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Песков объяснил заявление ФБР об «угрозе» российских приложений их высокой конкуренцией

Москва, 3 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Федерального бюро расследований (ФБР) об «угрозе» российских мобильных приложений.

Песков подчеркнул, что российские мобильные приложения, которые ранее ФБР назвало представляющими «угрозу», составляют американскому софту серьезную конкуренцию. По его словам, многие такие программы, сделанные в России, имеют преимущество.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ФБР упомянули некоторые российские программы, «которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка».

«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю», — отметил Песков.

Напомним, ФБР США заявило, что все разработанные в России мобильные приложения представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу». По информации Bloomberg, об этом заявляется в письме агентства, направленном сенатору-демократу Чаку Шумеру.

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