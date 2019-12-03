Лавров рассказал о заслугах ИАфр РАН в налаживании контактов с Африкой

Москва, 3 декабря. Институт Африки Российской академии наук (ИАфр РАН) играет важную роль в налаживании контактов с Черным континентом. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Телеграмму главы внешнеполитического ведомства, приуроченную к 60-летию института, зачитал заместитель директора Департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

«Институт Африки пользуется заслуженным авторитетом и признанием в нашей стране и за ее пределами как головная структура фундаментального научно-прикладного изучения африканского континента», — говорится в тексте.

По словам Лаврова, Институт Африки прекрасно продемонстрировал свою компетенцию во время подготовки саммита «Россия — Африка», который состоялся в октябре в Сочи. Глава МИД РФ выразил уверенность, что ИАфр РАН и дальше будет эффективно трудиться в тесном взаимодействии с министерством, учитывая сближение Москвы с африканскими странами.

Напомним, что форум и саммит «Россия — Африка» прошли 23-24 октября. Гостями стали главы государств и правительств 43 из 54 стран Африки, 120 министров и более шести тысяч представителей от 104 государств, в том числе США, Канады, Австралии и ведущих стран Европы.

В ходе экономического форума прошло 35 официальных мероприятий и свыше 1500 деловых встреч. Закрывая форум, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что саммит открыл новую страницу в отношениях Москвы и стран Африки.