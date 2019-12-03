Расследование дела сестер Хачатурян завершено. События дня. ФАН-ТВ

Расследование против сестер Хачатурян завершено Следственный комитет России завершил громкое расследование против сестер Хачатурян. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения. Напомним, три девушки (Мария, Крестина и Ангелина) обвиняются в убийстве своего отца Михаила. Две из них, как показала психиатрическая экспертиза, в момент преступления действовали осознанно. А вот к третьей, младшей сестре, вероятно, применят принудительное лечение. При этом в отношении девушек учтены и смягчающие факторы, ведь на убийство они решились из-за того, что отец избивал и насиловал их. История вызвала в обществе огромный резонанс и множество дискуссий. Люди даже выходили на митинги с требованием усилить наказание за домашнее насилие, причем в этом вопросе встали на защиту сестер Хачатурян. Позднее в Совете Федерации представили новый законопроект— в нем изложены дополнительные меры по профилактике и защите от произвола в проблемных семьях. Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук объявлен в розыск В Следкоме сегодня рассказали и о другом занимательном уголовном деле. Бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука сегодня заочно обвинили в нападении на Посольство России в Киеве, сейчас он объявлен в розыск. Речь идет о событиях марта 2016 года, когда десятки радикалов собрались у здания нашей дипмиссии, забросав его камнями и другими подручными предметами. Совпадение ли, сам Мосийчук известен как сторонник Радикальной партии Олега Ляшко. «В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб. Расследование уголовных дел по фактам нападений на российские загранучреждения на Украине продолжается», — заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. В Следственном комитете подчеркнули, что это уже не первый подобный случай: фигурантами дел о нападении на российские дипмиссии уже становились украинские депутаты Владимир Парасюк, Андрей Лозовой и Николай Рудьковский. Так что случай Мосийчука вряд ли кого-то удивляет.

Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО А страны НАТО празднуют солидный юбилей: в этом году альянсу исполнилось 70 лет. В Лондоне по этому случаю собирается саммит западных лидеров. Но до радостных настроений там, похоже, далеко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил бойкотировать идеи НАТО в отношении Польши и стран Балтики. Об этом он заявил аккурат перед вылетом в британскую столицу. Вероятно, речь идет о планах Запада защитить эти государства от некой «российской агрессии», о которой постоянно твердят в альянсе. Причиной возможного бойкота Эрдоган назвал позицию партнеров по курдским боевикам, которых НАТО, в отличие от Анкары, не признает террористами. К тому же, американцы даже называют курдов важными союзниками на Ближнем Востоке. Напомним, в октябре Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских радикалов. Но у членов НАТО и особенно США эти действия не нашли поддержки.