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Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием

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Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Института Африки Российской Академии Наук (РАН) с 60-летием образования учреждения. Поздравительная телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Национальный лидер заявил о важности аналитической работы Института и подчеркнул, что она востребована различными ведомствами и помогает в решении международных задач.

«Это в полной мере подтвердилось в ходе подготовки недавнего саммита Россия — Африка, который ознаменовал выход отношений нашей страны с африканскими партнерами на качественно новый уровень», — цитирует поздравление президента ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что страны Африки показывают значительные темпы роста социально-экономического развития и играют все большую роль в международной политике и экономике.

«В этих условиях возрастает значимость комплексного научного изучения происходящих там процессов. Убежден, что сотрудники Института Африки РАН с честью справятся с поставленной задачей», — отметил президент.

Институт Африки РАН был основан в 1959 году. Его сотрудники занимаются изучением аспектов социально-экономического, политического развития и этнокультурных проблем стран «черного континента». За прошедшие 60 лет коллектив Института наработал солидную базу научных данных о советско-африканских и российско-африканских отношениях.

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