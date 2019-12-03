Автоэксперты объяснили, почему ГИБДД отказалась от «площадки» в экзамене на права

Решение ГИБДД исключить вождение на закрытых площадках на экзамене на водительские права основано на объективных причинах, уверен партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Водителям больше не придется сдавать вождение на закрытых площадках, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

По его словам, «площадка» будет исключена из экзамена для категорий B, C и D. Проект постановления об этом уже подготовлен и вскоре отправится на подпись к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По предварительной информации, новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.

«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — сказал Гиляков.

Решение ГИБДД отменить «площадку» на экзаменах на водительские права ГИБДД весьма спорное. Однако есть объективные причины, которые вызвали его, считает Игорь Моржаретто.

«С одной стороны, сейчас в ГИБДД не хватает экзаменаторов. В некоторых регионах люди стоят по два месяца в очереди, чтобы сдать экзамен. С другой стороны, появляется больше возможностей для экзаменатора не очень объективно оценить кандидата в водители. При сдаче экзамена на площадке есть четко прописанные критерии. Конечно, можно сделать то же самое в городских условиях, но критериев нет», — заявил Моржаретто в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, по словам автоэксперта Вячеслава Субботина, далеко не у каждой автошколы есть своя площадка.

«Она была довольно жесткой, но должна быть более лояльной. Необходимо, чтобы люди могли приезжать на площадку и тренироваться там бесплатно. Принимать экзамен должны не люди в погонах, т. к. начинающие водители из-за этого теряются. Также людям нужно разрешить самостоятельно сдавать на права», — рассказал он.

Автомобили становятся все более инновационными, и имеют различные функции, облегчающие вождение в городе, говорит Субботин.

«В авто есть функция автопарковки, функция удержания на подъеме, но в городе необходимо обладать базовыми знаниями вождения. Роботы придут, но не так скоро», — добавил он.

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников россияне, которые сдают экзамены для получения водительского удостоверения, смогут оспаривать свои результаты. Он отметил, что теперь жители страны смогут попытаться исправить несправедливо поставленную плохую оценку во время экзамена по вождению.

Кроме того, как заявил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД Роман Мишуров, ученики автошкол должны ездить не только по заранее определенным маршрутам, но и практиковаться в реальном дорожном движении. В связи с этим ГИБДД усложнит экзамен на получение водительских прав.