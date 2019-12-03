Песков прокомментировал идею возвращения в паспорта россиян графы «национальность»

Москва, 3 декабря. Решений о возвращении в паспорта россиян графы «национальность» не принималось. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, особых дискуссий на эту тему не ведется. На вопрос журналистов о пластиковых паспортах и возможности появления в ней графы «национальность» Песков отметил, что «там нечего комментировать». Напомним, с данной инициативой выступила ЛДПР.