Песков прокомментировал идею возвращения в паспорта россиян графы «национальность»

Москва, 3 декабря. Решений о возвращении в паспорта россиян графы «национальность» не принималось. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, особых дискуссий на эту тему не ведется. На вопрос журналистов о пластиковых паспортах и возможности появления в ней графы «национальность» Песков отметил, что «там нечего комментировать». Напомним, с данной инициативой выступила ЛДПР.
«Никаких решений на этот счет не принималось. Насколько я знаю, таких дискуссий не ведется в прикладном плане. Сейчас я не могу сказать по этой инициативе — получит она какое-то продолжение в прикладном плане или не получит», — отметил Песков.