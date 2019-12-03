Закон о предустановке российского ПО связан с антимонопольными вопросами, заявил Песков

Москва, 3 декабря. Закон о предустановке российского ПО на гаджеты связан с антимонопольными вопросами, а не с попыткой «отгородить» Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что решение касательно программного обеспечения смартфонов не тождественно слову «отгораживаться». По словам Пескова, закон следует рассматривать с точки зрения антимонопольной деятельности, что широко практикуется во всем мире.

«Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем​​​. В Интернете невозможно ни от кого отгородиться, и в данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения. Хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент. Поэтому Россия остается в этом плане открытой абсолютно», — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты. Список всех устройств, которые попадут под действие новых норм, должно будет определить правительство.